Cildinizin ışıldamasını sağlayacak Kakao Maskesi tarifi

Cildinizi canlandıran ve sıkılaştıran kakao maskesi nasıl yapılır?

Kakao maskesi, cildinizi kahve peelinginden daha iyi temizleyen ve tazelenmesini sağlayan bir doğal güzellik ürünüdür. Kakao maskesinin yapımı çok basit ve malzemeleri evinizde bulabilirsiniz. Kakao maskesi yapmak için şunlara ihtiyacınız var:

Kakao maskesi için malzemeler

2 yemek kaşığı kakao tozu

Çeyrek muz

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

Kakao maskesi yapılışı

Bir kasede muzu çatalla ezin. Üzerine kakao tozu, yoğurt ve bal ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı cildinize uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Kakao maskesinin cilde faydaları nelerdir?

Kakao maskesi, cildinize birçok fayda sağlar. İşte bunlardan bazıları:

Kakao, ciltte kan akışını artırarak cildin daha sıkı ve elastik olmasını sağlar.

Muz, magnezyum, B vitamini ve potasyum gibi cilt sağlığı için önemli besinler içerir. Muz, cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

Yoğurt, anti-enflamatuar bir etkiye sahiptir. Yoğurt, cildi nemlendirir, lekeleri azaltır ve tahrişi önler.

Bal, cildin doğal nemlendiricisidir. Bal, cildi sıkılaştırır, gözenekleri temizler.

Kakao maskesi, cildinize parlaklık, yumuşaklık ve canlılık kazandıran harika bir maske. Haftada bir veya iki kez uygulayarak cildinizin farkını görebilirsiniz.