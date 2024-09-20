 Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

Çinli otomotiv şirketleri yavaş yavaş ülkemize giriş yapmaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalar çerçevesinde BYD ve Chery gibi devlerin ülkemize milyarlarca lira yatırım yapacağı belirtilmişti. Ülkemizde fabrika açacağı açıklamasını yapan BYD, BYD, sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinden verdiği ilanda 5 bin personel alımı yapacağını belirtti.

BYD MANİSA VE İSTANBUL PERSONEL ALIMI

BYD tarafından yapılan açıklamada ilk aşamada, İstanbul ve Manisa’da iş ilanları yayınladı. İşe alım ilanlarında, üretimden insan kaynaklarına kadar birçok alanda personel arandığı belirtilirken, Manisa için “işe alım uzmanı, İnsan Kaynakları yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ve bordro uzmanı” gibi çeşitli pozisyonlardaki açıklar kamuoyuna sunuldu. İstanbul'da ise "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu ve kıdemli İK uzmanı" gibi kadrolarda personel alımı sağlanacak. Ülkemiz için büyük bir istihdam fırsatı sunan bu alımların başladığı ifade edilirken, Türk otomotiv sanayisi için yeni bir dönem başlayacağa benziyor.

SIRADA CHERY VE DİĞER MARKALAR VAR

BYD'nin ardından Türkiye'de yatırıma en yakın adayların başında Chery geliyor. Chery'nin uzun zamandan beri Türkiye'de yatırım üzerinde çalışmalar yürüttüğü de ifade edilirken, Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye'ye yatırım yapma konusunda planlarının hazır olduğu ortaya çıkmış bulunuyor.

500 MİLYON DOLARLIK DEV ANLAŞMA

otomotiv sektörünün yanı sıra enerji alanında da ülkemizde yatırım kaynakları dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım için Yiğit Akü ile anlaşma imzalarken, ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez haline gelebileceği konuşuluyor.

BYD TÜRKİYE FABRİKASI NE ZAMAN AÇILACAK

Personel alım ilanı yayımlayan BYD tarafından alımların ne zaman yapılacağı ve fabrikanın ne zaman açılacağı merakla araştırılıyor. Toplamda 5 bin kişilik istihdam alanının olacağı belirtilirken, fabrikanın 2026 sonunda üretime başlaması hedefleniyor.

BYD İSTANBUL, ANKARA FABRİKA PERSONELİ MAAŞLARI

BYD tarafından yapılacak olan alımlarda çalışan maaşlarının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Yapılan açıklamada çalışanlara, çalışma alanına göre saatlik maaş verileceği ve bu maaşların da saatlik, 17 dolar- 29,59 dolar arasında alacakları ifade edilmiş bulunuyır.



