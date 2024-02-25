Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı bu iki malzemeden geçiyor! Doğrayınca içine atıp bekletin

Patates kızartması yediden yetmişe herkesin favori lezzeti olurken çıtır çıtır dışı ve yumuşacık içiyle mükemmel tarif yapılması için püf noktalar belirlendi. Leziz bir patates kızartması için yapılması gerekenler haberimizde.
MALZEMELER
1 kilogram patates
1 şişe maden suyu
1 yemek kaşığı sirke
Tuz
TARİF
Patatesleri soyarak ince şekilde doğranır. Bir kase içerisine soğuk su alarak içerisine az sirke eklenir. Patatesleri hazırlanan suyun içerisinde 30 dakika bekleterek devamında ise bol suyla yıkanır. 1-2 dakika maden suyunda bekletilmesiyle beraber patatesleri süzerek kurutmaya bırakılır. Sıvı yağı kızartarak patatesleri içerisine alınır. Kapağı açık halde altın rengi olan patatesler kevgir yardımıyla kağıt havlu üzerine alınır.
PATATES KIZARTMASI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
-Patates kızartması için en uygun patates türü seçilirken nişastası yüksek ve sert olması gerekir.
-Doğranan patatesler soğuk yula yıkanarak nişastası azaltılarak süzülür.
-Patates kızartırken kullanılan yağın sıcaklığı 180-190 derece arasında olmalıdır.
-Patatesleri ıslak şekilde yağa attığınızda yağın sıçramasına yol açılır. Bu nedenle kurutulması gerekir.
Patates kızartması yediden yetmişe herkesin favori lezzeti olurken çıtır çıtır dışı ve yumuşacık içiyle mükemmel tarif yapılması için püf noktalar belirlendi. Leziz bir patates kızartması için yapılması gerekenler haberimizde.
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