Citroen C5 Aircross Hybrid 136 Lansmana Özel Fiyatı ile Türkiye’de: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Citroen yeni araç duyurusu yaptı. Türkiye pazarında çeşitli model ve seçeneklerle yer alan Citroen, C5 Aircross Hybrid 136 seçeneği ile dikkat çekiyor. Çevre dostu bir araç olarak tanıtılan C5 Aircross Hybrid 136, Türkiye’de satışa çıktı. Tüketicilerin ilgisini çeken araçta şarj gerektirmeyen hibrit güç ünitesi bulunuyor. İşte Citroen C5 Aircross Hybrid 136 özellikleri ve fiyatı…





C5 AİRCROSS HYBRİD 136 ÖZELLİKLERİ NELER?

Citroen'un Türkiye pazarındaki iddialı modeli, C5 Aircross Hybrid, şarj ihtiyacı olmayan hibrit motor sistemi ile dikkat çekiyor. Araç, 136 HP (100 kW) gücünde PureTech benzinli motor ve 21 kW'lık elektrik motoruyla donatılmış, yollarda güçlü performans sunmayı hedefliyor.

Yenilikçi hibrit teknolojisi, aracın ë-DCS6 elektrikli çift kavramalı şanzıman ve bazı sürüş durumlarında kendiliğinden şarj olabilen 48V'lik bir batarya ile donatılmasını sağlıyor. C5 Aircross Hybrid 136, özel 'ë-Series' logosu, siyah tavan ve siyah alaşımlı jantlar gibi detaylarla dikkat çekiyor. Türkiye'de satışa sunulan bu özel model, kullanıcılarına çevre dostu ve güçlü bir sürüş deneyimi vad ediyor.





C5 AİRCROSS HYBRİD TÜRKİYE'YE ÖZEL LANSMAN FİYATI

Citroën C5 Aircross Hybrid 136 modeli, iç mekan tasarımındaki özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni nesil Alcantara koltukları %68 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş, açık tonlarıyla ferah bir atmosfer sunuyor. İç mekan tasarımındaki özel detaylardan biri, 'ë' harfini içeren Citroën logosu. Bu logo, hem bagaj kapağında hem de iç mekanda yer alarak aracı diğer modellerden ayırıyor. C5 Aircross Hybrid 136, Türkiye'de lansmana özel olarak 1 milyon 861.000 TL fiyatla satışa sunuldu.





Citroen C5 Aircross Hybrid 136 Nedir? Bu araç, Citroen’in yeni nesil, şarj gerektirmeyen hibrit güç ünitesine sahip C SUV modelidir. Benzinli ve elektrikli motorun birleşimiyle hem performanslı hem de çevreci bir sürüş sunar.

Citroen C5 Aircross Hybrid 136 Özellikleri Nelerdir? Bu araç, 136 HP gücünde PureTech benzinli motor ve 21 kW’lık elektrik motoru, yeni nesil ë-DCS6 elektrikli çift kavramalı şanzıman, kendiliğinden şarj olan 48V’lik batarya, özel ‘ë-Series’ donanım versiyonu, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen Alcantara koltuklar, siyah tavan ve siyah alaşımlı jantlar gibi özelliklere sahiptir.

Citroen C5 Aircross Hybrid 136 Fiyatı Ne Kadar? Bu araç, Türkiye’de lansmana özel olarak 1 milyon 861.000 TL’den satışa sunulmuştur.