Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Annelere Büyük Destek: Ayda 6545 TL'ye Kadar Yardım

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan annelere büyük bir destek geldi. Maddi durumu yetersiz olan ailelere yönelik olarak başlatılan bu destek programıyla, çocuğu okula giden annelere her ay 6545 TL’ye kadar ödeme yapılacak. Destek, çocukların eğitim masraflarının karşılanması için 12 ay boyunca devam edecek.

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU: SED YARDIMI İLE HER AY 1 MİLYAR TL’Yİ AŞAN DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı kapsamında çocuklu ailelere her ay 1 milyar TL’yi aşan ödeme yapıldığını açıkladı. Bu destek ödemesi, ailelerin çocuklarının zorunlu giderlerini karşılayabilmeleri amacıyla sağlanıyor. SED yardımı kapsamında yapılan ödemeler, çocuğun eğitim seviyesine göre değişkenlik gösteriyor. İlkokul düzeyindeki öğrencilere 5 bin TL civarında ödeme yapılırken, üniversite öğrencilerine bu tutar 7 bin TL’ye kadar çıkıyor.

BAŞVURU VE İNCELEME SÜRECİ

SED yardımına başvuru yapmak isteyen ailelerin, başvuru sürecinde belirli bir değerlendirmeye tabi tutulduğu belirtiliyor. Başvuru süreci ve inceleme detayları şu şekilde açıklanıyor:

"Başvuru sonrası aile hakkında araştırma ve inceleme yapılır. Ailenin ekonomik ve sosyal koşulları değerlendirilirken, yaşadıkları bölge, gelir durumu, çocukların aile içindeki durumu ve okul devamlılıkları gibi birçok kriter göz önünde bulundurulur. İnceleme sonucunda SED yardımı almaya uygun bulunmayan ailelere ise başvuru sonuçları yazılı veya dijital ortamda bildirilir."

Eğer başvuru olumsuz sonuçlanırsa, aileler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yönlendiriliyor. Bu vakıflar aracılığıyla ayni ve nakdi yardımlar sağlanıyor.

KİMLER SED YARDIMI ALABİLİR?

SED yardımı almak isteyen ailelerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla şu şekilde sıralandı:

Bakım Tedbiri Kararı Alınmış Çocuklar: Hakkında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında kalan ve desteklendikleri takdirde aile veya yakınlarının yanına verilebilecek çocuklar. Ekonomik Yoksunluk Nedeniyle Korunmaya Muhtaç Çocuklar: Ekonomik yoksunluk içinde olup, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olan çocuklar. Bakım Tedbiri Kararı Kalkmış Gençler: Bakım tedbiri kararı altında bulunurken yaş sınırını tamamlayarak sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılan ve iş veya meslek edinme kursuna devam eden gençler. Olağanüstü Durumlar Yaşayan Çocuklar: Felaket, doğal afet, ağır hastalık veya kaza gibi olağanüstü durumlar nedeniyle geçimini sağlayamayacak duruma gelen ailelerin çocukları. Ayrıca, hayati tehlike arz eden hastalığı olan veya vefat eden kişilerin çocukları da bu yardımdan faydalanabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

SED yardımına başvurmak isteyen aileler, başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden yapabiliyor. Başvuru süreci ve şartları hakkında detaylı bilgi ise yine e-Devlet üzerinde yer alıyor. Başvuruda bulunacak aileler, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bir gelire sahip olmadıklarını belgelendirmelidir. Sosyal hizmet merkezlerine bizzat başvuru yapmak da mümkün.

Başvuru sürecinde aşağıdaki adımlar takip ediliyor:

e-Devlet Üzerinden Başvuru: Turkiye.gov.tr adresinde arama kısmına "SED" yazılarak "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu" seçeneği tıklanır. Başvuru Formunun Doldurulması: Karşınıza çıkan başvuru formu doldurularak SED yardımından yararlanmak için gerekli işlemler tamamlanır. Başvurunun İncelenmesi: Başvuru tamamlandıktan sonra, aile hakkında gerekli araştırma yapılır ve uygunluk durumu değerlendirilir. Sonuçların Bildirilmesi: Başvurunun olumlu ya da olumsuz sonuçlandığı bilgisi, başvuru sahiplerine bildirilir.

SED YARDIMI İLE ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın SED yardımı, maddi zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Bu sayede, çocuklar okul hayatlarını daha rahat bir şekilde sürdürebiliyor. SED yardımı sadece eğitim masraflarını değil, çocukların genel ihtiyaçlarını da kapsıyor ve bu destekler düzenli olarak izlenerek gerektiğinde güncelleniyor.

Bakanlık, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için ailelere bu tür desteklerle katkıda bulunmaya devam ediyor. Başvuruların her ay yenilenmesi ve ailelerin durumlarının yakından takip edilmesi, desteklerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

SED yardımı başvurusu yapmak isteyen aileler, yukarıdaki şartları taşıyorlarsa e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, ailelere her ay belirlenen tutarlarda ödeme yapılacaktır.