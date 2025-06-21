Çorum'da Ailelerin 'Dijital Detoks' Deneyimi

Çorum'da gerçekleştirilen 'dijital detoks' etkinliği, çocuklar ve aileleri için elektronik eşyasız, eğlenceli bir gün sundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlik, çocukların dijital bağımlılıktan uzak kalmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Aile Yılı Kapsamında Etkinlik

'Aile Yılı' çerçevesinde Çorum Belediyesi Gençlik Obası'nda yapılan etkinliğe 20 aile katılım sağladı. Aileler, etkinliğe girişte cep telefonlarını görevlilere teslim etti ve bir dizi geleneksel etkinlikte yer aldı. Ebru ve hat sanatı atölyelerine katılan aileler, ayrıca ok atma ve at binme deneyimi de yaşadı.

Çocuklar, halat çekme ve elma yeme gibi yarışmalarla eğlenirken, dijital ekranlardan uzak kalmanın tadını çıkardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bakanlığın çeşitli destekler sunduğunu belirtti. Aydın, bu etkinliğin hem ailenin önemini vurgulamak hem de çocukları bağımlılıktan korumak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Aydın, "Gün boyunca cep telefonları, tablet ve bilgisayarlar olmadan, çocukların aileleriyle iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Böyle güzel bir uygulama oldu." dedi.

Dijital Bağımlılık ve Sosyal İletişim

Aydın, teknolojinin önemli olduğunu ancak bağımlılık seviyesine gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarımızın sosyal ortamlarda, aileleriyle iyi iletişim kurabilmeleri gerekiyor. Güçlü bir Türkiye için güçlü aile yapısına ihtiyacımız var," şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Emel Alptekin ise, "Çocuklarımı aşırı dijital eşya kullanımından uzak tutmaya özen gösteriyorum. Ailece cep telefonu olmadan geçirdiğimiz bu gün, çocuklarımın dijital bağımlılığını azaltmak adına faydalı oldu," diyerek etkinliğin önemine değindi.

Çorumlu çocuklar ve aileleri "dijital detoks"la elektronik eşya kullanmadan zaman geçirdi. Erken saatlerde obaya giden aileler, etkinliğe girişte cep telefonlarını görevlilere teslim etti. Obada belediyenin ebru, hat gibi sanat atölyelerine katılan aileler, ilk kez ok atma, at binme gibi tecrübeler yaşadı.

Çorumlu çocuklar ve aileleri "dijital detoks"la elektronik eşya kullanmadan zaman geçirdi. Erken saatlerde obaya giden aileler, etkinliğe girişte cep telefonlarını görevlilere teslim etti. Obada belediyenin ebru, hat gibi sanat atölyelerine katılan aileler, ilk kez ok atma, at binme gibi tecrübeler yaşadı.