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CSO, Ahmet Adnan Saygun'un 'Yunus Emre Oratoryosu'nu Seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ahmet Adnan Saygun'un 'Yunus Emre Oratoryosu'nu seslendirdi. Konser, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:30
CSO, Ahmet Adnan Saygun'un 'Yunus Emre Oratoryosu'nu Seslendirdi

CSO, 'Yunus Emre Oratoryosu' ile Sanatseverleri Buluşturdu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Devlet Çoksesli Korosu eşliğinde, Türkiye'nin ilk Devlet Sanatçısı Ahmet Adnan Saygun'un eserlerinden biri olan 'Yunus Emre Oratoryosu''nu seslendirdi.

Etkinlik Detayları

Şef Gürer Aykal yönetiminde gerçekleştirilen konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yoğun ilgiyle karşılandı. Konserin ilk bölümünde, Yunus Emre'nin 'dost vasfına' erişimine odaklanan oratoryo, üç ana bölüm ve bir ara bölümle seyirciye sunuldu.

sanatçı Kadrosu

Konsere katılan sanatçılar arasında soprano Gülbin Kunduz Günay, tenor Ufuk Toker, alto Aylin Ateş ve bas Tuncay Kurtoğlu yer aldı. Performanslarıyla sanatseverlerden tam not alan sanatçılar, konser sonunda uzun süre alkışlandılar.

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