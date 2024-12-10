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Çubuk'taki Tarihi Melikşah Hamamı Kazısında Birinci Etap Tamamlandı

Çubuk'taki Tarihi Melikşah Hamamı kazısının birinci etabı tamamlandı. İkinci etap çalışmaları 2025'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:36
Çubuk'taki Tarihi Melikşah Hamamı Kazısında Birinci Etap Tamamlandı

Çubuk'taki Melikşah Hamamı Kazısı Tamamlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Tarihi Melikşah Hamamı kazısının birinci etabı sona erdi. Melikşah Mahallesi'nde bulunan ve şifa ve sağlık merkezi olarak kullanılan bu Roma dönemi eseri üzerinde yapılan kazılar, Anadolu Medeniyetleri Müzesi başkanlığında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

Çalışmaların Son Durumu

İlgili alanda incelemelerde bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Orçan, akademisyenler ve Melikşah Mahallesi Muhtarı Ahmet Saydam ile birlikte kazı süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yusuf Albayrak, arkeolojik kazının birinci etabının tamamlandığını duyurdu. Albayrak, Çubuk Belediyesi'nin maddi destekler ve lojistik konulardaki katkılarıyla bu aşamanın başarıyla geçirildiğini belirtti.

İkinci Etap için Hazırlıklar Başladı

Kazının ikinci etabının ilkbaharda başlayacağı müjdesini veren Albayrak, "Hammamımız mimari özelliğine göre ilk olarak Roma döneminde inşa edilmiş ve 1974 yılına kadar korunarak kullanılmıştır. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, hamamın havuz kısmını ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

Kazının Önemi ve Geleceği

Kazıda görevli uzmanlardan Damla Zehra Demirer, havuz alanındaki çalışmalara vurgu yaparak, bulunulan bir yazıtın kendilerini heyecanlandırdığını kaydetti. "Bu hamam Roma döneminde kullanılmış. Geçmişte birçok restorasyon geçirmiştir. İnşallah bu dönemde de tekrar restorasyonu yapılarak ziyaretçilerin ilgisine sunulacak," dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise ekibi çalışmalarından dolayı tebrik ederek, ortaya çıkarılacak eserlerin ilçenin turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Melikşah Mahallesi'nde şifa ve sağlık merkezi olarak kullanıldığı...

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Melikşah Mahallesi'nde şifa ve sağlık merkezi olarak kullanıldığı bilinen Roma dönemi eserlerinden Melikşah Hamamı'nda, Anadolu Medeniyetleri Müzesi başkanlığında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince yürütülen kazıların birinci etabı tamamlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Melikşah Mahallesi'nde şifa ve sağlık merkezi olarak kullanıldığı...

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Melikşah Mahallesi'nde şifa ve sağlık merkezi olarak kullanıldığı bilinen Roma dönemi eserlerinden Melikşah Hamamı'nda, Anadolu Medeniyetleri Müzesi başkanlığında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince yürütülen kazıların birinci etabı tamamlandı.

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