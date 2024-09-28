Çukurova Üniversitesi'nin Kuruluş Hikayesi Belgeseli Altın Koza'da Gösterildi

Adana'da düzenlenen 31. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında, Çukurova Üniversitesi’nin kuruluş hikayesini anlatan “Ve Hayaller Gerçek Oldu” belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Belgesel Gösterimi

Akademisyenlerin iş birliğiyle hazırlanan belgesel, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda sanatseverlerle buluştu. Gösterim, üniversitenin tarihi ve gelişim sürecini anlatan video ve fotoğraflarla zenginleştirildi.

Katılım ve Önem

Belgeselin gösterimine Çukurova Üniversitesi akademisyenleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Belgeselin Ortaya Çıkışı

Belgesel fikrinin, bir doktora dersi kapsamında yapılan bilimsel araştırmayla ortaya çıktığını belirten Sümbül, şu ifadeleri kullandı:

"Basın taramasında 1950-1973 yılları arasında Adana'da üniversite için neler yapıldığını gördük ve bu önemli kurumun gelecek nesillere doğru aktarılması için bu belgeseli yapmayı hedefledik.”

Adana'da düzenlenen 31. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) kuruluş hikayesini konu alan "Ve Hayaller Gerçek Oldu" belgeselinin gösterimi yapıldı. ÇÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adana'da düzenlenen 31. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) kuruluş hikayesini konu alan "Ve Hayaller Gerçek Oldu" belgeselinin gösterimi yapıldı. ÇÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.