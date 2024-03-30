BİM'e 10 kilosu 245 TL'ye geliyor! 2 Nisan BİM aktüel indirimi başlıyor

BİM, 2 Nisan ile 9 Nisan arasında çeşitli ürünleri müşterilerine sunacak. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında 10 kg toz deterjanın 245 TL'ye ve 40'lı Finish Ultimate Plus bulaşık makinesi kapsülünün 199 TL'ye satılması yer alıyor. Nisan ayının ilk haftasında gelecek ürünlerin listesi belirlendi. Bu ürünler arasında çeşitli temizlik malzemeleri, gıda ürünleri ve kişisel bakım ürünleri bulunuyor. BİM'in bu haftaki aktüel ürünlerinde uygun fiyatlarla çeşitli ihtiyaçların karşılanması hedefleniyor. Müşteriler, 2-9 Nisan tarihleri arasında BİM mağazalarında bu fırsatları değerlendirebilirler. İşte detaylar...





BİM MARKETLERDEN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM, 2 Nisan ile 9 Nisan arasında gelecek ürünlerin listesini duyurdu. Bu liste, çeşitli kategorilerde fırsat ürünlerini içeriyor. Giyimden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede ürünler bulunuyor. 2 Nisan Aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında 10 kg toz deterjan 245 TL'ye ve 40'lı Finish Ultimate Plus bulaşık makinesi kapsülü 199 TL'ye satılacak. Listede giyim ürünleri de yer alıyor. Kadın ve erkek çeşitli iç giyim ürünleri uygun fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, çocuklara yönelik çeşitli çorap seçenekleri de mevcut.

Evde düzen sağlamak için farklı boyutlarda organizerler ve makyaj çantaları da bulunuyor. Bunun yanı sıra, saç aksesuarları da çeşitli seçeneklerle sunuluyor. Bu ürünlerin yanı sıra, farklı renk ve modellerde tokalar da listeye eklenmiş durumda. BİM'in bu haftaki aktüel ürünleri, müşterilere geniş bir seçenek sunarak çeşitli ihtiyaçları karşılama fırsatı sağlıyor. 2-9 Nisan tarihleri arasında BİM mağazalarında bu ürünlere erişim mümkün olacak.

Birçok farklı kategoride ürünün bulunduğu bir liste sunuluyor. Örneğin, kişisel bakım ürünleri arasında, Flormar maskara 95 TL'ye ve Neutrogena yüz temizleme jeli 68,50 TL'ye satılıyor. Temizlik malzemeleri arasında Rinso toz deterjan 10 kg 245 TL'ye ve Glade jel banyo kokusu 75 TL'ye yer alıyor. Ayrıca, bebek bezleri aylık paketler halinde 219 TL'ye sunuluyor. Ayrıca, hava kokusu kiti, ayran ve tuvalet kağıdı gibi çeşitli ürünler de listede mevcut. Bu ürünler, farklı fiyat aralıklarında ve çeşitli markalarla sunuluyor. Bu listede bulunan ürünler, farklı ihtiyaçları karşılamak ve müşterilere geniş bir seçenek sunmak amacıyla yer alıyor. Müşteriler, ihtiyaçlarına göre çeşitli ürünleri tercih edebilirler.

Çeşitli gıda ürünlerini içeren bir liste sunuluyor. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kg 139 TL'ye satılırken, Sek laktozsuz yoğurt 750 gr 32,50 TL'ye ve Preobio probiyotik & prebiyotik 5x2 gr 39,50 TL'ye yer alıyor. Peynir çeşitleri arasında, Aknaz az yağlı beyaz peynir 1000 gr 109 TL'ye ve Sek Quark 140 gr 19,50 TL'ye bulunuyor. İçecek kategorisinde ise, Nilky bademli içecek 1 litre 54,50 TL'ye satılıyor. Et ürünleri arasında Polonez dana kangal sucuk 350 gr 145 TL'ye ve Et-se donuk dana kıyma döner 250 gr 75 TL'ye, Polonez hindi füme 150 gr 39 TL'ye ve Ramiz köfte donuk dana köfte 500 gr 190 TL'ye satılıyor. İçecekler kısmında, Altınkılıç çilekli kefir 1 litre 45,50 TL'ye, İçim laktozsuz kefir 1 litre 42,50 TL'ye ve İçim probiyotik içecekler 250 ml 17,50 TL'ye bulunuyor. Tatlı kategorisinde, Haribo yumuşak şeker mega mix 49,50 TL'ye ve Tadıbu kakaolu fındık ezmesi 330 gr 119 TL'ye yer alıyor. Ayrıca, Eti pizza peynirli kremalı kraker 75 gr 11,50 TL'ye satılıyor. Bu ürünler, geniş bir yelpazede çeşitli gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sunuluyor. Müşteriler, ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre çeşitli seçenekler arasından seçim yapabilirler.