Dünya'nın En Hızlı Büyüyen Bitkisi Nedir?

Dünya'nın En Hızlı Büyüyen Bitkisi: Bambu

Bambu, Poaceae çim ailesine ait odunsu çok yıllık yaprak dökmeyen bir bitki grubudur. Bambular, köksap bağımlı yeni bir sistem nedeniyle dünyadaki en hızlı büyüyen bitkileri içerir. Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya’da yapı malzemeleri olarak, aynı zamanda bir gıda kaynağı olarak ve çok yönlü bir ham ürün olarak kullanıldıkları dikkate değer ekonomik ve kültürel öneme sahiptirler. Soğuk dağlardan sıcak tropik bölgelere kadar farklı iklimlerde bulunan bambunun farklı cins ve türleri vardır. Ağaç, çevre dostu ve sürdürülebilir ürünler yapmak için kullanılır. Ayrıca, kök yapısı, anacın yatay büyümeye otomatik olarak yardımcı olan bazı sürgünler üretmesini sağladığı için yeniden dikim oldukça kolaydır.

Bambu Nasıl Büyür?

Bambu, tohumdan veya köksaptan yetiştirilebilir. Tohumdan yetiştirilen bambu, 5 yıl gübrelenmesi gerektirir. Köksaptan yetiştirilen bambu ise daha hızlı büyür. Bambu, günde 90-91 cm büyüyerek dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi unvanını kazanmıştır. Bu rekor, Guniess Dünya Rekorlar Kitabına da girmiştir.

Bambu Nerede ve Nasıl Kullanılır?

Bambu, Asya, Afrika ve Amerika gibi kıtalarda yaygın olarak yetişir ve kullanılır. Bambu, mobilya, ev eşyaları, kağıt, kumaş, müzik aletleri, bisiklet, oyuncak, takı, silah, alet, çit, köprü, çatı, duvar, halat, sepet, yemek çubuğu, süpürge, fırça, şemsiye, pipet, kozmetik, ilaç, gıda ve daha birçok şey yapmak için kullanılır. Bambu, hem dayanıklı hem de esnek olduğu için, pek çok alanda ahşap, plastik, metal veya betonun yerini alabilir.