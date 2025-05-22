DOLAR
39,02 -0,26%
EURO
44,02 0,03%
ALTIN
4.142,13 -0,55%
BITCOIN
4.341.423,28 -0,23%

Ankara Bilim Üniversitesi'nde İslamofobi ile Mücadele Merkezi Açıldı

İslamofobi ile Mücadele Merkezi, toplumda farkındalık artırmak ve destek sunmak amacıyla Ankara Bilim Üniversitesi'nde açıldı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 21:46
Ankara Bilim Üniversitesi'nde İslamofobi ile Mücadele Merkezi Açıldı

Ankara Bilim Üniversitesi İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Araştırma Enstitüsü Açıldı

Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve İslamofobi Araştırma Enstitüsü (CENTERCIF) açılış töreni, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlendi. Bu merkez, İslamofobi'nin nedenlerini bilimsel bir perspektifle ele alacak ve mağdurlara destek sunmayı hedefleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Açıklamaları

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ırkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirme ile mücadelenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Ersoy, Batı'nın tarih boyunca süregelen üstün ırk anlayışının günümüzde İslamofobi niteliğindeki söylemiyle tekrar gündeme geldiğini ifade etti.

Ersoy, geçmişte yaşanan zulümlerin tekrarlanmaması için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek, "Farklı inançlara yönelik tarihsel zulümler bugün Müslümanlara karşı da sürmektedir," dedi.

İslamofobi ile Mücadelede Bilinçlendirme Önemli

Bakan Ersoy, toplumsal mücadelelerin başarısının önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti. "İslamofobi, aslında insanlığa düşmanlıktır. O halde insanların düşmanlarını tanıması sağlanmalıdır," dedi. Filistin halkının direnişini örnek gösteren Ersoy, bu bilinçlendirme sürecinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kurumsallaşan İslamofobi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise İslamofobi ile Mücadele Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyerek, İslam karşıtlığının kurumsallaştığını ifade etti. Erbaş, İslamofobik olayların yıllar içinde sürekli artış gösterdiğini belirtti.

Erbaş, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait İslamofobi raporlarının verilerini paylaştı. 2021'de 925, 2022'de 956, 2023'te ise 1463 İslamofobik olay kaydedildiğini açıkladı.

Ankara Bilim Üniversitesi'nde Bilimsel Araştırmalar

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, merkezin hoşgörüyü artırmak için çalışmalara odaklanacağını söyledi. Merkez, ulusal ve uluslararası paydaşları buluşturarak, toplumsal dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılış programına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve birçok akademisyen ve diplomat katıldı. Programa, Başkent Filarmoni Korosu'nun konseri ile son verildi.

Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve İslamofobi...

Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve İslamofobi Araştırma Enstitüsü (CENTERCIF) açıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 2) ve Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir (solda) katıldı.

Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve İslamofobi...

Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve İslamofobi Araştırma Enstitüsü (CENTERCIF) açıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 2) ve Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir (solda) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri Coşkusu
2
Senforock Orkestrası, Barış Manço'nun Şarkılarını Seslendirdi
3
Ardahan'da Şehit Yakınları ve Gaziler Yöresel Yemekte Buluştu
4
Ankara Bilim Üniversitesi'nde İslamofobi ile Mücadele Merkezi Açıldı
5
Düzce'de Uluslararası Suluboya Festivali Coşkuyla Tamamlandı
6
Kütahya'da 'Dağlık Frigya Vadisi' Sergisi Açıldı
7
Trabzon'da Türk Mutfağı Haftası: Coğrafi İşaretli Ürünler Tanıtıldı

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Ankara'da Kıyamet Gibi Hava: Meteoroloji'den Uyarılar!

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği