Ankara Bilim Üniversitesi'nde İslamofobi ile Mücadele Merkezi Açıldı

Ankara Bilim Üniversitesi İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Araştırma Enstitüsü Açıldı

Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve İslamofobi Araştırma Enstitüsü (CENTERCIF) açılış töreni, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlendi. Bu merkez, İslamofobi'nin nedenlerini bilimsel bir perspektifle ele alacak ve mağdurlara destek sunmayı hedefleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Açıklamaları

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ırkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirme ile mücadelenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Ersoy, Batı'nın tarih boyunca süregelen üstün ırk anlayışının günümüzde İslamofobi niteliğindeki söylemiyle tekrar gündeme geldiğini ifade etti.

Ersoy, geçmişte yaşanan zulümlerin tekrarlanmaması için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek, "Farklı inançlara yönelik tarihsel zulümler bugün Müslümanlara karşı da sürmektedir," dedi.

İslamofobi ile Mücadelede Bilinçlendirme Önemli

Bakan Ersoy, toplumsal mücadelelerin başarısının önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti. "İslamofobi, aslında insanlığa düşmanlıktır. O halde insanların düşmanlarını tanıması sağlanmalıdır," dedi. Filistin halkının direnişini örnek gösteren Ersoy, bu bilinçlendirme sürecinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kurumsallaşan İslamofobi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise İslamofobi ile Mücadele Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyerek, İslam karşıtlığının kurumsallaştığını ifade etti. Erbaş, İslamofobik olayların yıllar içinde sürekli artış gösterdiğini belirtti.

Erbaş, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait İslamofobi raporlarının verilerini paylaştı. 2021'de 925, 2022'de 956, 2023'te ise 1463 İslamofobik olay kaydedildiğini açıkladı.

Ankara Bilim Üniversitesi'nde Bilimsel Araştırmalar

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, merkezin hoşgörüyü artırmak için çalışmalara odaklanacağını söyledi. Merkez, ulusal ve uluslararası paydaşları buluşturarak, toplumsal dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılış programına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve birçok akademisyen ve diplomat katıldı. Programa, Başkent Filarmoni Korosu'nun konseri ile son verildi.

Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve İslamofobi Araştırma Enstitüsü (CENTERCIF) açıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 2) ve Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir (solda) katıldı.

Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve İslamofobi Araştırma Enstitüsü (CENTERCIF) açıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 2) ve Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir (solda) katıldı.