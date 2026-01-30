Cumayeri'de Esnaf Adayı Aydın Garip'ten Başkan Koloğlu'na Ziyaret

Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Aydın Garip ve beraberindeki heyet, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Seçimler ve Görüş Alışverişi

Gerçekleşen görüşmede, yaklaşan esnaf ve sanatkarlar odası seçimleri kapsamında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Koloğlu, seçimlerin Cumayeri esnafı ve ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni etti.

Projeler ve Teşekkür

Başkan adayı Aydın Garip, nazik ev sahipliği için Koloğlu'na teşekkür ederek, seçilmeleri halinde esnaf ve sanatkarlara yönelik hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

