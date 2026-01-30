Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Sömestr Yoğunluğu: Pistler Doldu Taştı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Sömestr Yoğunluğu

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, sömestre tatilinin son günlerinde hafta içi olmasına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

2 metre kristal kar ve renkli görüntüler

Yaklaşık 2 metre kar kalınlığı ve kristal kar üzerinde kayak yapma imkânı sunan merkezde, pistlere çıkan kayak severler renkli görüntüler oluşturdu. Sarıkamış’taki yoğunluk kameralara yansıdı.

Ziyaretçi yorumu

Selçuk Kaya Sarıkamış’a ilk kez geldiğini belirterek şunları söyledi: "Kars’a İstanbul’dan geldim, tesisler çok güzel, kar kalitesi gayet güzel, birkaç kez yurt dışında da bulundum kış tatiliyle ilgili ama buranın kalitesi gayet güzel, herkesi buraya gelmeye davet ediyorum".

Sarıçam ormanları ve güvenli pistler

Sarıçam ormanları, kristal kar ve uzun pistleriyle öne çıkan Sarıkamış Kayak Merkezi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Kayak severler, çığ tehlikesi bulunmayan pistlerde güneşli havada kaymanın keyfini yaşıyor.

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ DOLDU TAŞTI(KARS-İHA)