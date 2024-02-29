Dacia’dan yakıt tasarrufu rekoru: Hem çevreci hem ekonomik bir seçenek he de 100 km’de 25 lira harcıyor

Yakıt Ekonomisinde Devrim: Dacia’nın Yeni Modelleri Büyük İlgi Çekiyor

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, otomobil alıcıları artık daha az yakıt tüketen araçları tercih ediyor. Bu bağlamda, Dacia’nın Sandero ve Spring modelleri, yakıt ekonomisiyle piyasada büyük ilgi görüyor.





DACIA SANDERO’NUN YAKIT PERFORMANSI

Sandero, 50 litrelik yakıt kapasitesi ve şehir içi 6.1 litre, şehir dışı 4.4 litre ve karma 5.0 litre/100 km tüketim değerleriyle ekonomik bir seçenek sunuyor. Benzinin litre fiyatı 40 lira olduğunda, Sandero’nun kilometre başına maliyeti yaklaşık 2 lira olarak hesaplanıyor.

DACIA SPRING’İN ELEKTRİKLİ VERİMLİLİĞİ

Dacia’nın elektrikli modeli Spring ise, 4 kilometrede sadece 1 liralık elektrik tüketiyor. Bu da 100 kilometrede yaklaşık 25 liralık bir maliyete denk geliyor ve benzinli araçlara göre 8 kat daha az yakıt tüketimi anlamına geliyor.

DACIA SPRING’İN UYGUN FİYATI





65 beygir gücündeki tam elektrikli Dacia Spring, 885 bin lira gibi rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu fiyatlandırma, elektrikli araç piyasasında dikkat çekici bir konumlandırma sağlıyor.