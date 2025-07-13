Damal'da 26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Ardahan'ın Damal ilçesinde, 26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri gerçekleştirilerek, ziyaretçilerin Atatürk silüetini izleyebilmesi sağlandı. Etkinlik, yöresel kıyafetler giymiş halk oyunları ekibinin gösterisi ve yerel sanatçıların konserleriyle başladı.

Yoğun ilgi gören şenliklerde, katılımcılar eğlenceli anlar geçirerek akşam saatlerinde belirginleşen Atatürk silüetini izleme fırsatı buldu. Birçok kişi bu özel anı fotoğraf ve videolarla kaydetti.

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, etkinliğin organizatörlüğünü üstlenmediklerini ancak öncülük yaptıklarını belirtti. Çamlıyurt, “Atatürk'ün adına yapılan bu etkinlik, sadece bir şenlik değil; burada toplumun birliğini pekiştiren bir kültür ve inanışın kutlamasıdır.” diyerek, etkinliğin amacını vurguladı.

Etkinliğe katılanlardan Dilara Çoban, ilk kez katıldığını ve Atatürk silüetini görmenin kendisine çok duygusal anlar yaşattığını ifade etti. Didem Aras da silüeti ilk kez gördüğünü ve bu deneyimden çok etkilendiğini dile getirdi.

Şenliklere, Vali Yardımcısı Semih Cembekli, Damal Kaymakam Vekili Elif Meram ve farklı illerden vatandaşlar da iştirak ederek coşkuya ortak oldular.

Atatürk silueti, 1954 yılında Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından keşfedildi. 1975 yılında Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafın Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesi ile Türkiye genelinde duyuruldu. Karadağlar eteklerinde özellikle Haziran ile Temmuz ayları arasında, günbatımında belirginleşen bu doğa olayı, 1995 yılından beri düzenlenen şenliklerle kutlanıyor.

Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" gerçekleştirildi. Şenliklere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirdi. Akşam saatlerinde açık havada belirginleşen Atatürk silüetini izleyen katılımcılar, bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına aldı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla "26. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" gerçekleştirildi. Şenliklere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirdi. Akşam saatlerinde açık havada belirginleşen Atatürk silüetini izleyen katılımcılar, bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına aldı.