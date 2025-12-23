DOLAR
Daran Köyü'nde Güneş Günde Sadece 3 Saat Görünüyor

Karaman Sarıveliler'e bağlı Daran köyünde coğrafi şartlar nedeniyle güneş saat 12.30'da doğup 15.30'da batıyor; köy yılda yaklaşık 2 ay güneş görmüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:12
Karaman’ın Sarıveliler ilçesine bağlı Daran köyü, yerel coğrafyasıyla adeta kutupları andırıyor. Köyde güneş öğleyin 12.30'da doğuyor ve öğleden sonra 15.30'da tekrar batıyor.

Coğrafi konumu

Coğrafi konumu nedeniyle Daran köyünde güneş öğle saatlerinde doğuyor ve kısa sürede batıyor. Köyün doğusunda ve güneyinde bulunan yüksek rakımlı dağlar nedeniyle gün boyu yaklaşık 3 saat güneş alan köy halkı ise bu duruma alıştıklarını söylüyor.

"Köyümüz neredeyse 2 ay güneş görmüyor"

Köy muhtarı Bahadır Yunt, 90 hane ve 300 nüfusa sahip olan köylerinin Türkiye’de en az güneş alan köy olduğunu söyledi.

Yunt, köylerine güneşin bu aylarda saat 12.30'da doğduğunu 15.30'da da tekrar battığını belirterek, "Her yıl yaklaşık 2 ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece 3 saat gibi bir süre görüyor. Ocak ayından sonra güneş sabah 9’da doğmaya başlıyor. Fazla güneş almak için ilkbaharın biran önce gelmesini bekliyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden İbrahim Baysal da yaklaşık 1 saat önce köylerine güneşin doğduğunu anlatarak, "Şu an da güneş var. Birazdan saat 15.30’a doğru güneş batmış olacak. Köy halkı olarak biran önce Aralık ayının bitmesini bekliyoruz. Çünkü 21 Aralık’tan sonra daha fazla güneş almaya başlıyoruz" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

