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Denizbank'tan Emekli ve Çalışanlara Rekor Promosyon: 70.600 TL

Denizbank, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarına 2025 için 70.600 TL promosyon ödemesi taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 13:36
Denizbank'tan Emekli ve Çalışanlara Rekor Promosyon: 70.600 TL

Denizbank'tan Yeni Yıl Promosyonu: Rekor Tutar!

Denizbank, 2025 yılı için verdiği promosyonlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Emekli promosyonlarının yanı sıra, çalışanlar için sağlanan promosyon ödemelerinde gün geçtikçe yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılıyor.

2025 yılına girmemizle birlikte maaş zammı beklentileri artarken, emekliler ve çalışanlar ek ödemelere yönelmeye devam ediyor. Emeklilerin promosyona yönelik beklentileri sürerken, bankalar tarafından yapılan promosyon ödemeleri çalışanlar için de büyük önem taşıyor. Düzenlenen ihaleler sonucunda, en yüksek teklifi veren bankalar başarılı olup, çalışanlara tek seferde büyük ödemeler yapılabiliyor.

Büyük İhale ve Denizbank'ın Başarısı

Son açıklamalar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarını yakından ilgilendiren bir ihale sonucunda geldi. Gümüşhane'de düzenlenen toplantıda, Denizbank'ın kazandığı ihaleyle birlikte sosyal hizmet çalışanları 2025 yılı için 70.600 TL tutarında bir promosyona sahip olacakları duyuruldu.

Denizbank'tan Emekli ve Çalışanlara Rekor Promosyon: 70.600 TL

Rekabet Üst Düzeyde

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025 yılı banka promosyon ihalesi, büyük bir rekabete sahne oldu. Denizbank, ihaleye katılan bankalar arasında en yüksek teklifi vererek 3 yıllık anlaşmayı kazanmayı başardı. Bu gelişme, sosyal hizmet çalışanları için önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.

Sağlık Sen İl Başkanı Engin Karabulut, ihale sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İhalede en yüksek rakamı veren Denizbank yetkililerine müteşekkiriz. Sağlık Sen’in kazanımı olan maaş promosyonları sosyal hizmet çalışanlarının yüzlerini güldürüyor. Bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde ifadelerde bulundu.

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