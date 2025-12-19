DOLAR
42,81 -0,18%
EURO
50,17 0,05%
ALTIN
5.953,28 0,09%
BITCOIN
3.768.291,78 -3,79%

Denizli Büyükşehir Babadağ’a Altyapı ve Sosyal Hizmetleri Getirdi

Bülent Nuri Çavuşoğlu göreve geldikten sonra Babadağ’da altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel yatırımlar hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:14
Denizli Büyükşehir Babadağ’a Altyapı ve Sosyal Hizmetleri Getirdi

Denizli Büyükşehir Babadağ’a Altyapı ve Sosyal Hizmetleri Getirdi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlunun göreve başlamasının ardından Babadağ ilçesinde altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden kültürel faaliyetlere kadar kapsamlı hizmet ve yatırımlar hayata geçirildi.

Altyapıda kapsamlı yenileme

30 Mart 2024’teki göreve gelişin ardından ilçe genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında önemli yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı. Arıza yoğunluğu yaşanan bölgelerde hatlar modernize edildi, yeni içme suyu kaynakları devreye alındı ve içme suyu depoları tamamlandı. Çalışmalarla su kaynaklarının düzenlenmesi ve altyapının güçlendirilmesi sürüyor.

Kent meydanı ve üstyapı düzenlemeleri

Babadağ Kent Meydanı, ilçe belediyesinin sorumluluk sahasında olmasına rağmen çevre düzenlemeleri, yenilenen zemin kaplamaları ve sosyal kullanım alanlarıyla modern bir görünüme kavuşturuldu. Meydan, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek nitelikli bir kamusal alan haline getirildi. Üstyapı çalışmalarında kilit parke döşemeleri, yol çizgi ve işaretleme, durak montajları, kent mobilyaları ile park onarım ve düzenlemeleri gerçekleştirildi; ilçede trafik güvenliğini artırmaya yönelik işaretleme ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Üretimden sosyal hayata kapsayıcı destekler

Tarım ve üretimi desteklemek amacıyla aricilik, zeytin fidanı, gübre, mazot, yem ve toprak analizi gibi destekler sağlandı. Sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim, eşya, nakdi yardım, bayram destekleri, bebek ve asker çantaları gibi yardımlar ulaştırıldı. Kültürel ve sosyal yaşamı canlandırmak için konserler, "Köyümde Sinema" etkinlikleri ve çeşitli organizasyonlar düzenlendi.

Başkanın değerlendirmesi

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana Babadağ’ın her mahallesine eşit ve planlı hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Mutlu insanların şehri Denizli" vizyonuyla hareket ettiklerini ve "Babadağ’ı daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline getiriyoruz. Altyapısı güçlü, sosyal yaşamı canlı, üreticisi desteklenen bir Babadağ için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU’NUN GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN BABADAĞ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU’NUN GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN BABADAĞ İLÇESİNDE ALTYAPIDAN ÜSTYAPIYA, SOSYAL DESTEKLERDEN KÜLTÜREL FAALİYETLERE KADAR BİRÇOK ALANDA KAPSAMLI HİZMET VE YATIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU’NUN GÖREVE BAŞLAMASININ ARDINDAN BABADAĞ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Lise Öğrencilerinin Elektrikli Araçları İlgi Topladı
2
Zamanın Ustaları'ndan İlk Görüntüler: Bitlis’in Kadim Zanaatleri Beyaz Perdede
3
Erzurum'da Fen Lisesi Öğrencilerinden Muhteşem Şiir Performansı
4
Kıyıköy'de Yunuslar Tekneyle Yarıştı
5
Denizli Büyükşehir Babadağ’a Altyapı ve Sosyal Hizmetleri Getirdi
6
Aydın Büyükşehir Nazilli’de Kapsamlı Temizlik ve Bakım Çalışması
7
Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü, Annesi Ayşe Çevik’in Cenaze Namazını Kıldırdı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül