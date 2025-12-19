Denizli Büyükşehir Babadağ’a Altyapı ve Sosyal Hizmetleri Getirdi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlunun göreve başlamasının ardından Babadağ ilçesinde altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden kültürel faaliyetlere kadar kapsamlı hizmet ve yatırımlar hayata geçirildi.

Altyapıda kapsamlı yenileme

30 Mart 2024’teki göreve gelişin ardından ilçe genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında önemli yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapıldı. Arıza yoğunluğu yaşanan bölgelerde hatlar modernize edildi, yeni içme suyu kaynakları devreye alındı ve içme suyu depoları tamamlandı. Çalışmalarla su kaynaklarının düzenlenmesi ve altyapının güçlendirilmesi sürüyor.

Kent meydanı ve üstyapı düzenlemeleri

Babadağ Kent Meydanı, ilçe belediyesinin sorumluluk sahasında olmasına rağmen çevre düzenlemeleri, yenilenen zemin kaplamaları ve sosyal kullanım alanlarıyla modern bir görünüme kavuşturuldu. Meydan, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek nitelikli bir kamusal alan haline getirildi. Üstyapı çalışmalarında kilit parke döşemeleri, yol çizgi ve işaretleme, durak montajları, kent mobilyaları ile park onarım ve düzenlemeleri gerçekleştirildi; ilçede trafik güvenliğini artırmaya yönelik işaretleme ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Üretimden sosyal hayata kapsayıcı destekler

Tarım ve üretimi desteklemek amacıyla aricilik, zeytin fidanı, gübre, mazot, yem ve toprak analizi gibi destekler sağlandı. Sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim, eşya, nakdi yardım, bayram destekleri, bebek ve asker çantaları gibi yardımlar ulaştırıldı. Kültürel ve sosyal yaşamı canlandırmak için konserler, "Köyümde Sinema" etkinlikleri ve çeşitli organizasyonlar düzenlendi.

Başkanın değerlendirmesi

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana Babadağ’ın her mahallesine eşit ve planlı hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Mutlu insanların şehri Denizli" vizyonuyla hareket ettiklerini ve "Babadağ’ı daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline getiriyoruz. Altyapısı güçlü, sosyal yaşamı canlı, üreticisi desteklenen bir Babadağ için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

