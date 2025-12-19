Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Geleneği Başladı

Erzurum'da 500 yıllık '1001 Hatim' geleneği yeniden başladı

Erzurum'u doğal afetlerden korumak amacıyla Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatıldığına inanılan '1001 Hatim' geleneği bu yıl da uygulamaya konuldu. 19 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 tarihleri arasında sürecek program kapsamında Kur'an-ı Kerim okumasını bilen herkes, gençten yaşlıya kadar bir ay boyunca hatim indiriyor. Geçen yıl program çerçevesinde 75 binden fazla hatim okunmuştu. Gelenek kapsamında okunan duaların toplu kapanışı ise 16 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

Camilerde sabah namazı ile birlikte başlatılan hatim uygulaması bu yıl da Pir Ali Baba Türbesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törende tekbirler eşliğinde atlar üzerinde hafızlar, Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde Kur'an-ı Kerim okuyarak şehri dolaşmasını temsili olarak canlandırdı. Hafızlar, hilal şeklinde oluşturdukları düzenle ellerindeki cüzlerle '1001 Hatim'i bu yıl resmen başlatmış oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in açıklaması

Mehmet Sekmen: "Erzurum’un yalnızca kalelerle korunmuş bir şehir olmadığını vurgulayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 'Erzurum; yalnızca surlarla, burçlarla, tabyalarla ayakta kalmış bir şehir değildir. Bu şehir; Kur’an’la korunmuş, dua ile tahkim edilmiş, secdeyle sağlamlaştırılmış bir şehirdir. İslam’ın sancaktarlığını yapmış bu kadim belde, Yüce Allah’ın insanlığa rehber olarak gönderdiği Kur’an-ı Kerim’i başının üzerinde bir taç gibi taşıyarak yüzyıllardır bu mukaddes geleneği yaşatmaktadır. Her beldenin bir geleneği vardır. Ama Erzurum’un geleneği, sadece bir âdet değil; bir emanet, bir iman nöbeti, bir manevi muhafızlık görevidir. Bin bir Hatim, Erzurum’un semaya açılmış elleridir. Bin bir Hatim, aziz şehrimizin geceleri uyumayan vicdanıdır. Bin bir Hatim, taşın toprağın değil; kalbin ve ruhun kale olduğu bir direniştir. Rivayet olunur ki; Pir Ali Baba Hazretleri, bu şehrin depremden, afetten, beladan ve musibetten muhafazası için Kur’an’la kuşatılmasını buyurmuştur. Ve o gün bugün; yaklaşık beş asırdır bu topraklarda Kur’an susmamış, dua eksilmemiş, hatim zinciri kopmamıştır' dedi."

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin değerlendirmesi

Mustafa Çiftçi: "Pirali Baba’nın bundan beş yüz yıl önce başlattığı kutlu gelenek sayesinde yılın son iki haftasını hatimlerle ihya edileceğini belirten Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ' Yine 2026 yılının da inşallah ilk on beş gününü, on altı gününü yine hatimlerle karşılamış olacağız. Alvarlı Efe Hazretlerinin ifade ettiği gibi ’Hafızları binbir hatim okurlar, Nur-i Kur’an enharına akarlar, Nüzul-i merhamet-gahe bakarlar, Mevla’ya emanet olsun Erzurum.’ diyor. Efe Hazretleri bir şiirinde bizim inancımızda, bizim kültürümüzde Ramazan ayı, Kur’an ayı olarak bilinir Nitekim Ramazan Ayında Kuran’la irtibat daha fazladır. Mukabeleler okunur, hatimler okunur. İslam dünyasında özellikle Erzurum’da ve Saraybosna’da ikinci bir Kur’an ayı daha vardır. O da işte şu anda bugün İnşallah başlayacağımız bin bir hatim ayları. Dolayısıyla böyle güzel bir geleneğimiz var. Ben önceki görev yaptığım yerlerde veya memleketimizin başka yerlerinde böyle bir güzel geleneğe, adete 1001 hatim programında yaklaşık yetmiş beş bin civarında bir hatim indirilmiştir. Geçen sene bunun biraz üzerinde çıktık. Böylece bu hatimler yüzü suyu hürmetine ilimizin, Erzurum’un manevi bir zırha büründürüleceğini de ümit ediyoruz' şeklinde konuştu."

Törene; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken İlçe Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Jandarma Albay Hakan Uğurlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti. Ardından hafızlar at üstünde Kur'an-ı Kerim okuyarak topluluğa doğru geldi ve tören, Pir Ali Baba Türbesi'nin ziyaret edilmesi ile tamamlandı.

