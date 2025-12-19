DOLAR
42,81 -0,18%
EURO
50,26 -0,13%
ALTIN
5.954,55 0,06%
BITCOIN
3.752.773,78 -3,37%

Edirne'de Hava Kirliliği Çıplak Gözle Görüldü

Edirne merkezde saat 14.30 civarında sanayi bölgesinden yayılan duman tabakası gökyüzünü kapladı; uzmanlar atık yakılmaması uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:13
Edirne'de Hava Kirliliği Çıplak Gözle Görüldü

Edirne'de hava kirliliği çıplak gözle görüldü

Saat 14.30 sıralarında çekilen görüntüler, Edirne merkezde hava kirliliğinin gün içinde çıplak gözle fark edildiğini gösterdi. Özellikle sanayi bölgesi üzerinde yoğunlaşan duman tabakası dikkat çekti.

Görünüm ve vatandaşların tepkisi

Görüntülerde gökyüzünü kaplayan gri renkli kirlilik tabakası görüş mesafesini düşürdü. Vatandaşlar, gün boyu etkili olan keskin duman kokusunu dile getirirken, bu durumun yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Nedenler ve uzman uyarıları

Hava kirliliğinin, soğuk hava nedeniyle sobalarda yakılan kömür ile plastik ve benzeri atıkların yakılması nedeniyle oluştuğu iddia edildi. Sanayi bölgesindeki yoğunlaşmanın, rüzgârın etkisini kaybetmesiyle kent merkezine yayıldığı bildirildi.

Uzmanlar, özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunanlar için risk oluşturduğunu vurgulayarak, atık yakılmaması ve uygun yakıt kullanılması yönünde uyarılarda bulundu.

EDİRNE MERKEZDE HAVA KİRLİLİĞİ, GÜNÜN İLERLEYEN SAATLERİNDE ÇIPLAK GÖZLE FARK EDİLİR HALE...

EDİRNE MERKEZDE HAVA KİRLİLİĞİ, GÜNÜN İLERLEYEN SAATLERİNDE ÇIPLAK GÖZLE FARK EDİLİR HALE GELDİ.

EDİRNE MERKEZDE HAVA KİRLİLİĞİ, GÜNÜN İLERLEYEN SAATLERİNDE ÇIPLAK GÖZLE FARK EDİLİR HALE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Geleneği Başladı
2
Çıldır İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası: "Aile Yılı" Etkinliği
3
Edirne'de Hava Kirliliği Çıplak Gözle Görüldü
4
Aydın'ın Sesi: Yarım Asırlık Müezzin Hafız Güngör Mengi Vefat Etti
5
Başkan Şerifoğulları, kelebek hastası 8 yaşındaki Fatma’yı evinde ziyaret etti
6
Düzceli Alimler Sempozyumu | Vali Selçuk Aslan: Düzce insan yetiştirmede de zengin
7
Bandırma Karaçalılık’ta 350 Atkestanesi Toprakla Buluştu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül