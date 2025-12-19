Edirne'de hava kirliliği çıplak gözle görüldü
Saat 14.30 sıralarında çekilen görüntüler, Edirne merkezde hava kirliliğinin gün içinde çıplak gözle fark edildiğini gösterdi. Özellikle sanayi bölgesi üzerinde yoğunlaşan duman tabakası dikkat çekti.
Görünüm ve vatandaşların tepkisi
Görüntülerde gökyüzünü kaplayan gri renkli kirlilik tabakası görüş mesafesini düşürdü. Vatandaşlar, gün boyu etkili olan keskin duman kokusunu dile getirirken, bu durumun yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.
Nedenler ve uzman uyarıları
Hava kirliliğinin, soğuk hava nedeniyle sobalarda yakılan kömür ile plastik ve benzeri atıkların yakılması nedeniyle oluştuğu iddia edildi. Sanayi bölgesindeki yoğunlaşmanın, rüzgârın etkisini kaybetmesiyle kent merkezine yayıldığı bildirildi.
Uzmanlar, özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunanlar için risk oluşturduğunu vurgulayarak, atık yakılmaması ve uygun yakıt kullanılması yönünde uyarılarda bulundu.
