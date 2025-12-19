Ardahan'da Dondurucu Soğuklar: Göle'de eksi 17,9 derece, Ağaçlar Kırağıyla Kaplandı

Ardahan’da dondurucu soğuklar etkisini artırdı
Göle'de termometre eksi 17,9 dereceyi gösterdi, ağaçlar kırağıyla kaplandı
Ardahan’da etkili olan soğuk hava ve sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Türkiye’nin kuzeydoğusundaki Ardahan’ın Göle ilçesinde gece sıcaklıkları eksi 17,9 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisini devam ettirdiği kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Ağaçlar kırağıyla kaplanarak dikkat çekici manzaralar oluştururken, dere ve nehirlerde buz tutmaya başladı.
Sabaha karşı dışarı çıkanlar sert soğuk şartlarında zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece saatlerinde dondurucu soğukların etkisinin devam edeceğini, buzlanma ve kırağı riskinin yüksek olduğunu belirtiyor.
Yetkililer, vatandaşlara dışarı çıkarken sıcak giyinmeleri ve trafikte tedbirli olmaları uyarısında bulunuyor.
