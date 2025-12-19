DOLAR
Akhisar Hayber Camii İbadete Açıldı: İlk Cuma Namazı Kılındı

Akhisar Hayber Camii, açılış töreni ve kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı; protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:34
Akhisar Hayber Camii İbadete Açıldı

Açılış töreni ve ilk cuma namazı gerçekleştirildi

Akhisar Hayber Camii, düzenlenen açılış töreni ve kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Akhisar Müftülüğü koordinesinde yapımı tamamlanan cami, Efendi Mahallesi 382 Sokak üzerinde bulunuyor. Açılış törenine Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, ATSO Başkanı Sami Karaoğlan, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüeri, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Akhisar İlçe Müftüsü Muhammet Salman, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında konuşan Akhisar Hayber Camii Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Abdil Doğru, caminin arsasının hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlandığını belirterek, caminin yaklaşık 10 milyon lira maliyetle inşa edildiğini söyledi. Doğru, arsayı bağışlayan hayırsevere ve inşaata destek olan herkese teşekkür etti.

Yapılan duaların ardından Hayber Camii’nde ilk cuma namazı kılındı.

