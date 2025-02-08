Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Denizli Çameli Belediyesi'nde Maaş Artışı! En Düşük Ücret 32.000 TL

2025 yılında maaş zammı dönemine damga vuran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Asgari ücret, emekli ve memur maaşları için sona eren zam sürecinin ardından belediyelerdeki toplu görüşmeler de olumlu sonuçlar doğuruyor. Son olarak, Çameli Belediyesi'nden gelen müjdeli haberle birlikte, en düşük maaş 32.000 TL'ye yükseldi.

Zam Protokolü İmzalandı

Çameli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Denizli Şubesi arasında imzalanan protokol, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Sendika Şube Başkanı Sezai Söylemez tarafından hayata geçirildi.





Yapılan bu zamlarla ilgili açıklama yapan Arslan, "Personel bizim için en büyük değer. Onların alın teri kurumadan hak ettikleri değeri vermeyi görev biliyoruz. Bu zamla birlikte çalışanlarımızın yaşam standardı yükselecek ve motivasyonları artacaktır. Çameli'nin gelişimi için çalışan tüm personelime teşekkür ediyorum." dedi.

Maaş Zamlarına Yönelik Tepkiler

Ülke genelinde yüksek seyrini sürdüren enflasyon, maaş artışlarının etkisini azaltmaya devam ediyor. Özellikle borçları olan ya da acil ödemesi bulunan vatandaşlar, bu maaş artışlarını yakından takip ediyor. Özel sektörde bazı işverenler, asgarî ücret zammı olan %30'un üzerinde artırımlar yaparken, belediyelerdeki maaş zamları da çalışanlar için bir nebze olsun sevinç kaynağı olabiliyor. Çameli Belediyesi tarafından imzalanan zam protokolü, belediye çalışanlarının yüzünü güldürünce, Başkan Arslan'a büyük bir teşekkür akışı olduğu ifade ediliyor.