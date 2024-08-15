Denizli'de Geleneksel Koyun Geçirme Etkinliği Korteji Düzenlendi

Denizli'de Geleneksel Etkinlik Öncesi Kortej Yürüyüşü

Türkiye'nin Denizli ilinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği öncesinde kutlamalara özel bir kortej düzenlendi. Çal ilçesinde düzenlenen bu etkinlikte, renkli boyanmış koyunlar ve sevimli çoban köpekleri, yürüyüşe katılarak etkinliğe neşe kattı.

Katılımcılar ve Yürüyüş Detayları

Bayramyeri Meydanı ile 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı arasında gerçekleştirilen korteje, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım ve Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan da katıldı. Yerel halk, kortejdeki boyalı koyunları ve çoban köpeklerini cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmek için yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik Programı

“Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı” etkinliği 24 Ağustos Cumartesi günü Aşağıseyit Mahallesi'nde Ali Gazi'nin türbe ziyaretiyle başlayacak. Ertesi gün ise Aşağıseyit Mahallesi'nin Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri'nden koyunların geçirilmesiyle sona erecek. Bu gelenek, bölgedeki yüzyıllık kültürel mirasın bir parçası olarak büyük bir coşkuyla kutlanmeye devam ediyor.