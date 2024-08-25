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Denizli'de Taşıma Su ile Gerçekleşen Geleneksel Koyun Geçirme Yarışması

Denizli'nin Çal ilçesinde UNESCO listesinde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması, su sıkıntısı nedeniyle taşıma suyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 18:03
Denizli'de Taşıma Su ile Gerçekleşen Geleneksel Koyun Geçirme Yarışması

Denizli'de Sudan Koyun Geçirme Geleneği

Denizli'nin Çal ilçesinde düzenlenen geleneksel "Sudan Koyun Geçirme Yarışması", bu yıl büyük bir sıkıntıyla karşılaştı. Geçmişi 851 yıla dayanan bu etkinlik, Büyük Menderes Nehri'nin kuruması nedeniyle taşıma suyla gerçekleştirildi.

Başkan Hakan: "İkisi Var Biri Yok!"

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, etkinlikte önemli olan üç temel figürün olduğunu belirterek, "Çoban, koyun ve su. İkisi var biri yok. Burayı taşıma suyla doldurduk" dedi. Nehirden su taşımak için tankerlere ve borulara ihtiyaç duyulmuş.

Yarışmaya Katılan Çobanlar ve Koyunları

Aşağıseyit Mahallesi'nde gerçekleşen yarışmaya bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar, rengarenk boyadıkları "elci" koyunlarıyla birlikte nehre girerek sürülerini karşı kıyıya geçirmeye çalıştı. Bazı koyunlar tereddüt etmeden suya girerken, bazıları ise suya girmekte zorlandı.

Yarışma Sonuçları

Yarışmada birinci olan Sadık Koçan, "Karaoğlan" adlı koyunuyla öne çıkarken, Fevzi Akdağ (ikinci, "Aliş") ve Zekeriya Karakoç (üçüncü, "Mor Fişek") da ödülleriyle birlikte sahneden ayrıldılar.

Başkan Hakan, geleneklerinin sürdürülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Yarışmaya katılanlara çeşitli ödüller verildi. Ancak Hakan, Büyük Menderes Nehri'nin ana yatağında su olmaması nedeniyle etkinlikte yaşanan zorlukları da dile getirdi.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan...

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Çal ilçesindeki 851 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, nehrin kurumasından dolayı taşıma suyla yapılabildi. Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Köprübaşı mevkisinde düzenlenen Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı etkinliklerine bu yıl 47 çoban katıldı. Çobanlar "elci" adını verdikleri ve çeşitli renklere boyadıkları baş koyunlarla nehre girerek sürülerinin kendilerini takip ederek karşı kıyıya çıkmaları için mücadele etti.

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