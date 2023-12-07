Deterjan kalıntılarıyla dolmuş deterjan gözünü 5 dakikada temizleyin! Ev hanımlarının hayatını kurtaran pratik yöntem

Çamaşır makinesinin performansını artırmasına yardımcı olan püf noktalar belirlendi. Deterjan gözünün temizlenmesi için yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır.





DETERJAN GÖZÜNÜN TEMİZLİĞİ

-Deterjan gözünü suyla yıkayın ve deterjan kalıntılarıyla beraber diş fırçasıyla beraber temizlenirken bu işlem biriken kir ve kireçlerin temizlenmesine yardımcı olur.

-Sirke, doğal yöntem olarak kullanılırken sirkeyle ıslatılarak 30 dakika bekletilir. Sirke, kireç ve kir birikintileriyle çözmeye başlarken diş fırçasıyla sirke kireçlere etki ederek durulanır.

-Limon suyu asit özelliğinden ötürü deterjan gözünü temizlerken deterjan kabı limon suyuyla ıslatılarak bekletilir ve devamında durulanır.

-Çamaşır makinesini boş şekilde en yüksek sıcaklıkta çalıştırarak deterjan gözünde bulunan köt kokuların giderilmesine yardımcı olur. Makinenin iç kesimlerinde yer alan kir ve kireçlerin temizlenmesini sağlar.