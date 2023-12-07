Deterjan kalıntılarıyla dolmuş deterjan gözünü 5 dakikada temizleyin! Ev hanımlarının hayatını kurtaran pratik yöntem

Deterjan kalıntılarının nasıl temizleneceği araştırılırken ev hanımların hayatını kurtaran yöntem geliştirildi. İşte çamaşır makinesi deterjan gözü temizliğine dair detaylar...

Deterjan kalıntılarıyla dolmuş deterjan gözünü 5 dakikada temizleyin! Ev hanımlarının hayatını kurtaran pratik yöntem
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Çamaşır makinesinin performansını artırmasına yardımcı olan püf noktalar belirlendi. Deterjan gözünün temizlenmesi için yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır.

Deterjan gözünün temizliği

DETERJAN GÖZÜNÜN TEMİZLİĞİ

-Deterjan gözünü suyla yıkayın ve deterjan kalıntılarıyla beraber diş fırçasıyla beraber temizlenirken bu işlem biriken kir ve kireçlerin temizlenmesine yardımcı olur.

-Sirke, doğal yöntem olarak kullanılırken sirkeyle ıslatılarak 30 dakika bekletilir. Sirke, kireç ve kir birikintileriyle çözmeye başlarken diş fırçasıyla sirke kireçlere etki ederek durulanır.

-Limon suyu asit özelliğinden ötürü deterjan gözünü temizlerken deterjan kabı limon suyuyla ıslatılarak bekletilir ve devamında durulanır.

-Çamaşır makinesini boş şekilde en yüksek sıcaklıkta çalıştırarak deterjan gözünde bulunan köt kokuların giderilmesine yardımcı olur. Makinenin iç kesimlerinde yer alan kir ve kireçlerin temizlenmesini sağlar.

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