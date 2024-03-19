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Deterjana para vermeye son! O meyvenin kabukları lekeleri silgi gibi siliyor

Evde uyguladığımız pek çok işlemin dışarıdan alınan ürünlerin ödemesini de içerdiği biliniyor. Ancak doğal yöntemler kullanarak çeşitli şekillerde tasarruf yapmak oldukça kolaydır. Portakal kabuğu ile sirkeyi karıştırmanın faydalarını bilmek cebinizi parayla dolduracaktır.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 15:59
Deterjana para vermeye son! O meyvenin kabukları lekeleri silgi gibi siliyor

Portakal kabuğunun başka kullanımları da vardır. Sağlıklı portakal kabuğunu çöpe atmak yerine kullanmak birçok alanda tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Sağlıklı yağlar içeren portakal kabuğu, temizlikten kokulandırmaya kadar çok çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor. İşte portakal kabuklarıyla paradan tasarruf etmenin bazı doğal yolları ve bunları ne için kullanabileceğiniz hakkında detaylı bilgiler..

Portakal kabuğunun ağlıklı yapısından yararlanmak ve evde tasarruf yapmak için işe portakal kabuğunu ince dilimler halinde kesmekle başlayın. Daha sonra kabukları plastik bir şişeye veya bardağa dökün. Daha sonra ise şişeyi ağzına kadar beyaz sirkeyle doldurun. Portakal kabuklarını yaklaşık iki hafta sirkede bekletin.

portakal kabuğunun faydaları

Portakal kabuklarını beklettikten sonra portakal kabuğunu ve sirkeyi ayrı kapların içine koyarak her ikisinin de faydalarından yararlanın. Portakal kabuğuna batırılıp suyla seyreltilen sirke, etkili bir temizlik maddesi sağlar. Kabartma tozu kullanarak portakal kabuğunu doğal oda kokusuna dönüştürebilirsiniz.

Alınan sirke aynı miktarda su ile seyreltilmelidir. Beyaz sirke yeterince güçlüdür ancak saf haliyle portakal kabuklarının asidik yapısıyla birleştiğinde eşyalarınıza zarar verebilir. Bu yüzden sirkeye eşit miktarda su ekleyin ve bir sprey şişesine koyun. Elde edilen sirkeli su, mutfak tezgahları, dolaplar ve kireçlenmiş lavabolar için temizlik maddesi olarak kullanılabilir. Temizlemek istediğiniz bölgeye sprey şişesiyle sirke ve su püskürtüp bir süre beklemeniz ve ardından bir bezle silmeniz yeterli.

portakal kabuğunun faydaları

Portakal kabuğunu karbonatla karıştırdıktan sonra tülbente benzeyen bir beze sarın. Portakal kabuğunu ve karbonatı dışarıdan hava akışını engellemeyen çok ince bir beze sarmak, evinizdeki kötü kokuların giderilmesine yardımcı olabilir. Bu karışımı çöp kutularının yanına, pencere kenarlarına ve hatta dolaplara koymak güvelerin dışarıda kalmasına yardımcı olacaktır. Karışımı düzenli olarak güncelleyerek etkisini görebilirsiniz.

İstenirse saf portakal kabuğu da rendelenerek yemek ve salatalarda baharat olarak kullanılabilir. Portakalın kabuğunu rendeleyip yemeklerinize ve salatalarınıza eklemeniz, portakalın C vitamini ve aynı zamanda sağlıklı yağ asitleri içermesi nedeniyle bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

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