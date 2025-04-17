Devlet Opera ve Balesi'nden Çelebi Operası'na Büyük Taşıma: Atatürk'ün Mirasına Saygı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ten Çelebi Operası Açıklaması

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, Çelebi Operası’nı tanıtırken, eserin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkma girişimi olduğunu ifade etti. Sağtürk, “Çelebi Operası, zorlu süreçler geçirerek dünya çapında bir olaya imza atmış ve değerli izleyicilerimizin beğenisine sunulma noktasına gelmiştir.” dedi.

Dünya Prömiyeri 19 Nisan'da

Opera Sahnesi'nde 19 Nisan'da dünya prömiyeri yapılacak olan Çelebi Operası için heyecanlı olduklarını dile getiren Sağtürk, tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve incelenmesinin önemi üzerinde durdu.

Sağtürk, 2023-2024 sanat sezonunda tarihi rekorlara imza atarak, yerleşik temsiller ve uluslararası festivaller ile seyirci sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. “Seyircilerin büyük ilgisi ve teveccühü bizim için bir borç.” diye ekledi.

Türk Beşleri'nin Eserleri Öne Çıkıyor

Çağdaş Türk müziğine önemli katkılarda bulunan Cemal Reşit Rey’in Çelebi Operası ve Deli Dolu Opereti ile Ahmed Adnan Saygun’un Gılgamış Destanı gibi olduç eserlerin orijinal el yazmalarıyla sahnelenmesinin büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Sağtürk, bu eserlerin müze değeri taşıdığını belirtti.

Osmanlı Kültürünün İzleri

Sağtürk, Cemal Reşit Rey'in müzikal dilinde Batı müziği tekniklerini halk müziği motifleriyle harmanladığını kaydetti. “Çelebi, adını Osmanlı döneminde kültürlü bir insan tipi olarak bilinen 'Çelebi' karakterinden alır. Bu karakterin dünyayı ve insan ilişkilerini anlamaya yönelik çabalarıyla doğu-batı sentezine dayanan bir yolculuk hikayesi sunulmaktadır.” diyerek eserin anlatım gücünü öne çıkardı.

Sanatçıların Heyecanı

Çelebi Operası'nda Fatma rolünü üstlenen Seda Aracı Ayazlı, eserin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. “Başımızda Gürçil Çeliktaş ve Tan Sağtürk vardı, bize güvendi. Bir bütün olarak başardığımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Aykut Çınar, “Cemal Reşit Rey'in eseri gerçekten çok ilerisinde tekniklerle dolu. Zorlandık ama değerli bir Türk eserini sahnelemiş olmak bize onur veriyor.” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Modern Opera Tarihinde Önemli Adım

Erdem Baydar, “Cemal Reşit Rey’in bu eserini seslendirmekten büyük onur duyuyorum. Modern opera tarihine önemli bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Sağtürk, son olarak, Çelebi Operası'nın sahnelenmesiyle Osmanlı tarihinin ihtişamını yansıtmaktan gurur duyduklarını ve büyük bir seyirci rekoru hedeflemediklerini vurguladı. “Devlet Opera ve Balesi, görevlerinden birini ifa ediyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk (sol 2), "Çelebi" rolünü canlandıran Aykut Çınar (sağda), Çelebi Operası'nda "Fatma" rolünü üstlenen Seda Aracı Ayazlı (sağ 2) ve "Sadrazam" karakterini canlandıran Erdem Baydar (solda) ile birlikte Opera Sahnesi'nde 19 Nisan'da dünya prömiyeri yapacak Çelebi Operası'na ilişkin genel prova öncesinde açıklamalarda bulundu.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk (sol 2), "Çelebi" rolünü canlandıran Aykut Çınar (sağda), Çelebi Operası'nda "Fatma" rolünü üstlenen Seda Aracı Ayazlı (sağ 2) ve "Sadrazam" karakterini canlandıran Erdem Baydar (solda) ile birlikte Opera Sahnesi'nde 19 Nisan'da dünya prömiyeri yapacak Çelebi Operası'na ilişkin genel prova öncesinde açıklamalarda bulundu.