Devlet Su İşleri kamu personeli alımını başlattı! En az ilkokul mezunu 18-35 yaş arası

Devlet Su İşleri 2. ve 8. Bölge Müdürlükleri'nde görev yapacak toplam 2 kadrolu kamu işçisi alımı için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

Başvuru yapacak adayların, noter kurasına katılmak için herhangi bir belge sunmasına gerek yoktur. Başvurularını süresi içinde tamamlamaları yeterlidir. Peki başvuru şartları nelerdir? İşte işe alım süreçlerinin ayrıntıları...

DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU PERSONELİ ALIM ŞARTLARI





Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü Yük Taşıma Şoförü Alımı:

En az ilköğretim, en fazla lise ve dengi okul mezunu olmak,

18 ile 35 yaş aralığında olmak,

C, C1E, CE sürücü belgesine sahip olmak,

Eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan kişilerin başvuru yapabileceği belirtiliyor.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Beden İşçisi Alımı:

En az ilköğretim, en fazla lise mezunu olmak,

18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını geçmemiş olmak,

Kişisel durumu engelli olan ve engelli raporuna sahip adayların başvuruları kabul edileceği belirtiliyor.

Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden, Hizmet Noktaları'ndan ve 170 numaralı telefon hattından yapılabilecektir.



Kadrolu kamu işçisi alımıyla ilgili detaylı bilgilere ve başvuru ekranına erişmek için adayların belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları gerekmektedir.