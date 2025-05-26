Devlet Tiyatroları 'Medea Material' ile St. Petersburg'da Alkışlandı

Devlet Tiyatroları, St. Petersburg'da sergilenen "Medea Material" adlı oyunuyla önemli bir başarıya imza atarak ayakta alkışlandı. Bu oyun, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının ortak yapımı olarak dikkat çekiyor ve 25. Aleksandr Bryantsev Uluslararası Genç Seyirci Tiyatrosu Festivali'nde Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu ve Genç İzleyiciler Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Swetlana Lavretsova gibi önemli davetlilerin katıldığı oyunun büyüleyici anlatımı ve etkili performansları izleyiciler üzerinde derin izler bıraktı. Temsilin sonunda uzun süre ayakta alkışlanan oyun, sadece Rus izleyicilerden değil, festivale katılan diğer tiyatro gruplarından da büyük ilgi topladı. Birçok katılımcı, oyunu kendi ülkelerindeki festivallere davet etti.

Temsil öncesinde, Başkonsolos Özgün Talu ve eşi Elif Talu, oyun ekibi onuruna özel bir akşam yemeği düzenledi. Bu davet, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı ve başrejisör vekili Sükun Işıtan, oyunun yönetmeni Ayşe Emel Mesci, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Fatih Dokgöz, IKSV Tiyatro Festivali Küratörü Mehmet Birkiye, Devlet Tiyatroları sanatçısı Birkan Görgün ve Devlet Tiyatroları Dış İlişkiler ve Festivaller Biriminden Kayhan Namal gibi önemli isimlerle bir araya geldi.

Programda, sadece oyunun festival yolculuğu değil, aynı zamanda Rus tiyatroları ile Devlet Tiyatroları arasında gelecekte kurulabilecek işbirlikleri üzerine de verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Ankara ve İstanbul Devlet tiyatrolarının ortak yapımı, sezonun dikkat çeken ödüllü oyunu "Medea Material", Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 25. Aleksandr Bryantsev Uluslararası Genç Seyirci Tiyatrosu Festivali'nde Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Ankara ve İstanbul Devlet tiyatrolarının ortak yapımı, sezonun dikkat çeken ödüllü oyunu "Medea Material", Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 25. Aleksandr Bryantsev Uluslararası Genç Seyirci Tiyatrosu Festivali'nde Türkiye'yi başarıyla temsil etti.