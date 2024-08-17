Devletten binlerce vatandaşa dev imkan! Destek 2 milyon TL'ye yükseldi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilere sunduğu destek programlarını güncelleyerek daha büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Son dönemde yapılan güncellemeyle birlikte KOSGEB’in Girişimci Destek Programı’ndaki destek miktarı 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu büyük artış, girişimciler için önemli bir finansal kaynak yaratırken, uluslararası pazarlarda başarılı olmak isteyen yeni ve mevcut işletmeler için de önemli avantajlar sağlayacak.

GİRİŞİMCİLERE YENİ DESTEKLERLE BÜYÜK FIRSATLAR

KOSGEB’in 2024-2028 stratejileri doğrultusunda yaptığı bu güncelleme, girişimcilik ekosistemine önemli bir katkı sağlıyor. Girişimci Destek Programı kapsamında sağlanan destek miktarının 2 milyon TL’ye çıkarılması, özellikle son üç yıl içinde kurulmuş veya yeni kurulacak işletmelere büyük bir fırsat sunuyor. Bu program, girişimcilerin işlerini kurmalarına, büyütmelerine ve uluslararası pazarlarda rekabet etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

KOSGEB’in Girişimci Destek Programı, belirli sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilere yönelik olarak genişletildi. İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Bilgi Hizmetleri ve Bilimsel Araştırma gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, bu desteklerden yararlanma imkanına sahip. Bu kapsamda, girişimciler desteklerden faydalanarak global pazarlarda daha sağlam adımlarla ilerleyebilecekler.

DESTEK ÜST LİMİTİ ARTIRILDI: 2 MİLYON TL

Girişimci Destek Programı’nın üst limitinin 375 bin TL’den 2 milyon TL’ye çıkarılması, girişimciler için önemli bir mali destek anlamına geliyor. Yeni düzenleme kapsamında desteklenen 2 milyon TL’nin 1.500.000 TL’lik kısmı, makine, teçhizat, kalıp, yazılım, donanım, personel ve hizmet alımı giderleri için kullanılabilecek. Ayrıca, bu tutarın 500.000 TL’lik kısmı ise kuruluş desteği olarak son bir yıl içinde kurulmuş firmalara sağlanacak. Bu destekler, işletmelerin faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürmelerine olanak tanıyacak.

EK DESTEKLERLE GİRİŞİMCİLER DAHA GÜÇLÜ

KOSGEB’in destek programında ayrıca ek destek fırsatları da bulunuyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda 150.000 TL ek destek sağlanacak. Bu ek destek, girişimcilerin işlerini kurmalarına, büyütmelerine ve modernize etmelerine büyük bir katkı sağlayacak. Faizsiz finansman araçlarına ulaşmak isteyen girişimciler için de önemli bir fırsat sunan bu destekler, girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI: SON TARİH 30 AĞUSTOS

KOSGEB’in yeni destek programı için başvurular 1 Ağustos itibarıyla başladı. Bu desteklerden faydalanmak isteyen girişimcilerin başvurularını 30 Ağustos tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Malogra Danışmanlık'ın Kurucusu ve Finansal Yönetim Danışmanı Bikem İnce İnanç, desteklerin hem tutar olarak artırıldığını hem de uygulama şeklinde bazı değişiklikler yapıldığını belirtti. İnanç, “Destek tutarı üst limiti 2.000.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu destek, işini kurmak, geliştirmek, modernize etmek, kapasite artırmak ve faizsiz finansman araçlarına ulaşmak isteyen firmalar için çok önemli bir fırsat” şeklinde konuştu.

YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR

KOSGEB’in Girişimci Destek Programı’ndaki bu güncellemeler, girişimcilere birçok avantaj sunuyor. Öncelikle, destek miktarının artırılması, girişimcilerin finansal yüklerini hafifletecek ve projelerini daha hızlı hayata geçirmelerine olanak tanıyacak. Aynı zamanda, bu destekler sayesinde girişimciler uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelebilecekler. Girişimciler, bu program sayesinde işlerini büyütmek, kapasite artırmak ve yeni pazarlar keşfetmek için gerekli finansal kaynağa daha kolay ulaşabilecekler.

KOSGEB DESTEKLERİYLE GELECEĞE YATIRIM

KOSGEB’in güncellenmiş Girişimci Destek Programı, Türkiye’de girişimcilik ekosistemine önemli bir ivme kazandıracak. Yeni desteklerle birlikte, girişimciler işlerini kurarken veya büyütürken karşılaştıkları mali zorlukları aşabilecekler. Özellikle son yıllarda artan global rekabet ve teknoloji odaklı girişimlerin desteklenmesi, Türkiye’nin ekonomik büyümesine de katkı sağlayacak.

Girişimciler için büyük bir finansal destek sunan bu program, KOSGEB’in girişimcilere verdiği değeri ve önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Yatırım yapmak ve işlerini büyütmek isteyen girişimciler için bu fırsat kaçırılmayacak nitelikte. Başvuru şartlarını sağlayan tüm girişimcilerin, başvurularını zamanında tamamlamaları büyük önem taşıyor.

BAŞARIYA GİDEN YOLDA KOSGEB DESTEĞİ

KOSGEB’in girişimcilere yönelik sunduğu bu yeni destek programı, iş dünyasında büyük yankı uyandıracak. Girişimcilerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha başarılı olabilmeleri için sağlanan bu finansal destek, ekonomik kalkınmanın da önemli bir parçası olacak. Bu fırsat, iş kurma aşamasındaki ya da işini büyütmek isteyen girişimciler için büyük bir itici güç olacak. KOSGEB’in sağladığı bu desteklerle girişimciler, geleceğe daha güvenle bakabilecekler.