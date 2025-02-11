Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş

Üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir destek programı, İŞKUR tarafından hayata geçiriliyor. Bu program ile gençlerin mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor. İŞKUR'un Gençlik Programı adı altında başlattığı bu proje, öğrencilerin hem eğitim hayatlarını sürdürmelerine hem de çalışma deneyimi elde etmelerine yardımcı olacak.

İş İmkanları ve Eğitim Desteği

Projenin amacı, üniversite öğrencilerine hem teorik hem de pratik eğitimler sunmak. Katılımcılar, kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda iş deneyimi kazanarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

Özellikle kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında örgün eğitim gören öğrenciler programa katılabilecek. Ancak, açık öğretim veya uzaktan eğitim gören öğrencilerin programa dahil olamayacakları belirtiliyor.

Katılımcılara, günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Örneğin, haftada 5 gün katılan öğrencilere aylık yaklaşık 5.415 TL destek sağlanırken, 14 gün katılanlara ise yaklaşık 15.162 TL verilecek.

Haftada 3 Gün Çalışma İmkanı

Her üniversite, kendi öğrencilerine haftada maksimum 3 gün katılım imkânı sunacak. Bu düzenleme, öğrencilerin eğitim programlarına zarar vermeden iş deneyimi kazanmalarına olanak tanıyacak.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Program için başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılabilecek. Gençler, bu fırsatı değerlendirerek hem eğitim hem de iş hayatında önemli adımlar atma şansı elde edecek.