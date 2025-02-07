Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yatırım yapmayı düşünen girişimciler için tarihi bir teşvik paketi duyurdu. Bu yeni program, yatırım teşvik belgesi sahiplerine 49 yıla kadar bedelsiz arazi kullanımı, emlak vergisi muafiyeti ve daha birçok destek sunuyor. Hedeflenen, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak ve istihdamı artırmak.

Teşvik Paketinin Ayrıntıları

Teşvik programı, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için birçok avantajı beraberinde getiriyor.

49 Yıl Süreyle Bedelsiz Ön İzin: Yatırımcılar, Hazine arazileri üzerinde 49 yıla kadar bedelsiz ön izin alarak yatırım maliyetlerini düşürebilir.

Yatırımcılar, Hazine arazileri üzerinde 49 yıla kadar bedelsiz ön izin alarak yatırım maliyetlerini düşürebilir. Emlak Vergisi Muafiyeti: Kullanılan araziler için emlak vergisi ödenmeyecek.

Kullanılan araziler için emlak vergisi ödenmeyecek. Emlak Vergi Değerinin %2,5'ine Kadar Yıllık Bedel: Bedelsiz ön izin süresi sonunda, yatırımcılar cüzi bir yıllık bedel ödeyerek arazi kullanımına devam edebilecek. Bu bedel, arazinin emlak vergi değerinin %2,5'ini geçmeyecek.

Bedelsiz ön izin süresi sonunda, yatırımcılar cüzi bir yıllık bedel ödeyerek arazi kullanımına devam edebilecek. Bu bedel, arazinin emlak vergi değerinin %2,5'ini geçmeyecek. İlk 3 Yıl %70 İndirim: Yıllık bedel ödemeye başladıkları ilk 3 yıl boyunca yatırımcılar %70 indirimden yararlanabilecek.

Yıllık bedel ödemeye başladıkları ilk 3 yıl boyunca yatırımcılar %70 indirimden yararlanabilecek. Hasılatta Pay Alınmaması: Devlet, yatırımcıların elde ettikleri hasılattan herhangi bir pay almayacak.

Büyük İlgi Bekleniyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bu teşvik paketi, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgi ile karşılanması bekleniyor. Özellikle büyük ölçekli projeler ve teknoloji odaklı yatırımlar, bu avantajlardan yararlanarak Türkiye'de önemli gelişmelere imza atabilir. Konuya dair daha fazla bilgiye ulaşmak için Milli Emlak resmi web adresini ziyaret edebilirsiniz.