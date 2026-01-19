Dicle'de Yeni Doğa Rotası: Bawkan Vadisi ve Şelaleleri

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Bawkan Vadisi ve şelaleleri, yürüyüş ve doğa turizmi için yükselen bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:43
Dicle'de Yeni Doğa Rotası: Bawkan Vadisi ve Şelaleleri

Bawkan Vadisi ve Şelaleleri, Dicle'nin Yeni Doğa Rotası

Diyarbakır, tarihi dokusunun yanı sıra doğal zenginlikleriyle de öne çıkıyor. Dicle ilçesinde yer alan Bawkan Vadisi ve şelaleleri, doğa turizmi için büyük bir potansiyel barındırıyor.

Doğal güzellikler ve rota

Vadideki kaynaklar ve şelaleler, Dicle Nehri çevresinde ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor. Bölge, yürüyüş, keşif ve doğa fotoğrafçılığı için ideal bir rota olarak dikkat çekiyor.

Kulüp keşfi ve değerlendirme

Dicle Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Bawkan Vadisi rotasını takip ederek şelalelere ulaştı. Üyeler, bölgenin sahada gözlemlenen doğal zenginlikleri nedeniyle turizme kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Doğa tutkunlarına göre bu vadi, Diyarbakır’ın saklı güzelliklerinden biri; tanıtım ve düzenlemelerle bölge, ziyaretçi çekebilecek bir cazibe merkezine dönüşebilir.

Bawkan Vadisi ve şelaleleri, hem macera arayan gezginler hem de huzurlu bir doğa deneyimi isteyenler için Diyarbakır’ın yeni keşif rotası olarak öne çıkıyor.

VADİ VE ŞELALELER, DOĞA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL BARINDIRIYOR.

VADİ VE ŞELALELER, DOĞA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL BARINDIRIYOR.

VADİ VE ŞELALELER, DOĞA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL BARINDIRIYOR.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Altay Ara Tatilde Tüm Çocukları Konya Bilim Merkezi’ne Davet Etti
2
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Çocuklara Hayvan ve Doğa Sevgisi — 5 bin 432 Öğrenciye Ulaşıldı
3
Sakarya Uzun Çarşı'da 60 Yıllık Ciğerci: Gastronomi Turizmine Katkı
4
Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz
5
Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez' - Lamura İnşaat Başkanı Uyardı
6
İstanbul'da Kar: Sarıyer'de Havadan Büyüleyici Kış Manzarası
7
KUDAKA Destekli SOGEP: Atatürk Üniversitesi'nin 'Yeteneğini Keşfet' Projesiyle Kadın İstihdamı Artacak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları