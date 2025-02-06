DOLAR
35,91 -0,05%
EURO
37,4 -0,07%
ALTIN
3.310,38 -0,16%
BITCOIN
3.532.924,98 -0,88%

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Kiracıların IBAN ile yaptıkları kira ödemelerinde dikkatli olmaları gerekmektedir. Yargıtay, eksik ödeme durumunda tahliye kararları alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:59
Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Kira Ödemeleri İçin Yeni Uyarılar

Kiracı ve ev sahibi arasındaki dengesizlikler, kira ödeme süreçlerinde sorunlara yol açabiliyor. Kira fiyatlarının artışı ve ev sahibi-kiracı ilişkilerindeki gerilim, son dönemde emsal teşkil edecek yargı kararlarının alınmasına sebep oldu.

IBAN ile Kira Ödeme Dikkati

Dikkat! IBAN üzerinden kira ödemesi yapan kiracılar için önemli bir yargı kararı açıklandı. Yargıtay, kira ödemelerinde IBAN kullanımının tahliye nedeni olabileceğini belirtti. Bu yeni karar, özellikle ödemelerdeki anlaşmazlıkları artırabileceği ifade ediliyor.

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Ödeme Anlaşmazlığı Örneği

Bir kiracı, başlangıçta elden ödeme konusunda ev sahibiyle anlaşma yapmıştı. Ancak daha sonra IBAN üzerinden ödeme yapmayı tercih etti. Ödeme sürecinde kesilen havale ücreti nedeniyle, ev sahibine eksik ödeme yapıldığı iddia edildi. Bu durum, ev sahibi tarafından mahkemeye taşındı ve kiracının tahliyesini talep etti.

Yargıtay Kararı ve Sorumluluk

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu durumu değerlendirdikten sonra önemli bir karara imza attı. Karara göre, banka üzerinden yapılan kira ödemelerindeki havale ücretinin kiracı tarafından karşılanması gerekmektedir. Eğer kiracı, ödeme sırasında kesilen havale ücretini ödemezse, bu durum tahliye sebebi olabilir.

Eksi Ödeme Yapmanın Sonuçları

Mahkeme, banka hesapları üzerinden yapılan kira ödemelerinde havale ücretinin kiracı tarafından ödenmesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde, yapılan kira ödemesi eksik sayılacak ve yasal olarak kabul edilmeyecektir. Bu durum, hem kiracı hem de ev sahibi için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir
2
Zincir marketlerden alışveriş yapanlara kötü haber! BİM, A101, ŞOK artık bu ürünleri satamayacak
3
Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!
4
Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
5
Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!
6
Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı
7
Olten Filarmoni Orkestrası, Dario Macellari ile İzmir'de Konser Verecek

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!