Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Kira Ödemeleri İçin Yeni Uyarılar

Kiracı ve ev sahibi arasındaki dengesizlikler, kira ödeme süreçlerinde sorunlara yol açabiliyor. Kira fiyatlarının artışı ve ev sahibi-kiracı ilişkilerindeki gerilim, son dönemde emsal teşkil edecek yargı kararlarının alınmasına sebep oldu.

IBAN ile Kira Ödeme Dikkati

Dikkat! IBAN üzerinden kira ödemesi yapan kiracılar için önemli bir yargı kararı açıklandı. Yargıtay, kira ödemelerinde IBAN kullanımının tahliye nedeni olabileceğini belirtti. Bu yeni karar, özellikle ödemelerdeki anlaşmazlıkları artırabileceği ifade ediliyor.

Ödeme Anlaşmazlığı Örneği

Bir kiracı, başlangıçta elden ödeme konusunda ev sahibiyle anlaşma yapmıştı. Ancak daha sonra IBAN üzerinden ödeme yapmayı tercih etti. Ödeme sürecinde kesilen havale ücreti nedeniyle, ev sahibine eksik ödeme yapıldığı iddia edildi. Bu durum, ev sahibi tarafından mahkemeye taşındı ve kiracının tahliyesini talep etti.

Yargıtay Kararı ve Sorumluluk

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu durumu değerlendirdikten sonra önemli bir karara imza attı. Karara göre, banka üzerinden yapılan kira ödemelerindeki havale ücretinin kiracı tarafından karşılanması gerekmektedir. Eğer kiracı, ödeme sırasında kesilen havale ücretini ödemezse, bu durum tahliye sebebi olabilir.

Eksi Ödeme Yapmanın Sonuçları

Mahkeme, banka hesapları üzerinden yapılan kira ödemelerinde havale ücretinin kiracı tarafından ödenmesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde, yapılan kira ödemesi eksik sayılacak ve yasal olarak kabul edilmeyecektir. Bu durum, hem kiracı hem de ev sahibi için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.