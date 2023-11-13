Dilan Polat'ın gözaltı sonrası kuyumcuya koştular! O ilde ortalık savaş alanına döndü

Dilan Polat söylentisi Fatsa'da ortalığı karıştırdı. Kuyumculara akın edildi. Karışıklığın sebebi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.

DİLAN POLAT'IN SÖYLENTİSİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Dilan Polat'ın söylentisi ile Fatsa adeta karıştı. Bir çok vatandaş kuyumcuya koştu.

Fatsa'da bulunan kuyumcu Emre Sade'nin Dilan Polat davasında gözaltına alındığı söylentisi ortalığı birbirine katmış bulunmaktadır. Vatandaşlar emanet ettikleri altınlarını almak için kuyumcuya koştular. Emre Sade'nin gözaltına alındı iddiası sabah saatlerinde duyulmaya başlandı. Fatsa'da duyulması ardından vatandaşlar altınlarını almak için kuyumcuya gittiler. Kuyumcu etrafında güvenlik tedbirleri alındı. Kuyumcu Emre Sade'den ise açıklama gelmiş bulunmaktadır.

Yaşanan yoğunluk sebebiyle Emre Sade açıklamada bulundu. 'Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. İşyeri hala açıktır. Zarar vermek isteyen dedikodularla karşı karşıya kaldık. Hizmet vermeye devam etmekteyiz. Yapılan yanlış paylaşımlar hakkında yasal süreç başlatacağız.' şeklinde açıklama yaptı.