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Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BOĞA'' burcu yorumu

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu olanlar, bu hafta kariyer ve aile hayatınızda zorlanabilirsiniz. Mars ve Jüpiter arasındaki gergin açı, öfke, stres ve çatışma getirebilir. Sakin olun, kendinize zaman ayırın, ilişkilerinizi koruyun. Kariyerinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz, ama dikkatli olun.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:32
Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BOĞA'' burcu yorumu

Boğa Burcu ve Yükselen Boğa Burcu Haftalık Yorumu

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu olanlar, bu hafta Mars ve Jüpiter arasındaki zorlu açıya dikkat etmeliler. Bu açı, kariyer hayatınızda sizi zorlayabilir, stresli ve baskılı hissettirebilir. Kendinizi çok fazla zorlamayın, arada sırada rahatlamak için zaman ayırın. Ailenizle veya iş arkadaşlarınızla ciddi bir çatışma, kavga veya tartışma yaşayabilirsiniz. Bu durumda sakin olmaya çalışın, ilişkilerinizi bozmamaya özen gösterin. Ne işinizi ailenize ne de ailenizi işinize karıştırmayın, sınırları belirleyin. Kariyerinizde ani bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Bu aralar her şeye sinirlenebilir, sabrınızı kaybedebilir, öfkenizi yönetmekte güçlük çekebilirsiniz. Başınızı derde sokmayın, bu aralar yaptığınız her şey olumsuz olarak, geniş çevrelerce duyulabilir, gözünüzü dört açın!

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