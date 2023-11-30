Dinçer Güner’den Uyarı: Eski Aşklarınız Bugünlerde Karşınıza Çıkabilir!

Dinçer Güner: Venüs ve Ay düğümü’nün bugün ve yarınki etkileri

Geçmişte yaşadığımız aşklar, ilişkiler veya duygusal konular bugünlerde tekrar gündemimize gelebilir. Bu, eski sevgililerle iletişim kurma, geçmişteki ilişkileri değerlendirme veya duygusal yaraları iyileştirme şansı olabilir. Ama bu ilişkilerin geleceği olup olmadığını kestirmek zor.

Finansal konularda da eski alışkanlıklarımızı, harcamalarımızı ve yatırımlarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatır. Geçmişte yaptığımız hatalardan ders çıkarmalı ve bütçemizi daha iyi yönetmeliyiz.

Eski hobilerimiz, zevklerimiz ve ilgi alanlarımız da yeniden canlanabilir. Belki de uzun zamandır giymediğiniz kıyafetleri, takıları, saç modellerini veya eşyaları yeniden kullanabilirsiniz.

Mevcut ilişkilerinizde ise geçmişten kalan sorunların tekrar ortaya çıkabileceğine dikkat edin. Bu sorunları çözmek için iletişim kurmaya çalışın. Kendinizi kötü hissetmenize neden olacak kişi veya ortamlardan uzak durun. Yeni başlayan ilişkilerde ise sanki tanıdık biriyle karşılaşmış gibi bir his oluşabilir…