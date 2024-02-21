Diplomasıyla gelen kamu personeli olacak! KPSS şartı kaldırıldı: Başvuru sayfası açıldı

Kamu ve özel sektörde memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları hız kesmeden devam etmektedir. Kurumlar aranan niteliklere göre çeşitlilik göstermekle birlikte, en az ilkokul mezunu adayların başvurularını kabul edenler, başvuru tarihleri ve başvuru formları hakkında ayrıntılı bilgi yayınlamaktadır.





Bazıları KPSS puanlarını işe alım koşulu olarak kullanırken, diğerleri KPSS puanları yerine kura veya mülakat gibi diğer değerlendirme yöntemlerini kullanmaktadır. Aşağıda başvuran aday sayıları ve işe alım kontenjanları yer almaktadır.





Türkiye'nin farklı bölgelerinde binlerce kamu ve özel sektör ilanı yayınlanmış olup, Kariyer Kapısı ve İŞKUR gibi platformlar üzerinden online başvurular kabul edilmekte ve kurumlar 2024 boş pozisyonu mümkün olan en kısa sürede doldurmayı hedeflemektedir.





Başvuru sürecine ilişkin detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak olmakla birlikte, adayların en az ilkokul mezunu olması isteniyor; bazı kurumlar 50 ve üzeri KPSS puanını başvuru şartı olarak belirlerken, bazıları KPSS şartı olmaksızın başvuruları değerlendiriyor.

2024 Şubat ayı için kamu ilanları

Giresun Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alımı yapacak (16 Şubat-1 Mart).

Yurtdışı ve Akraba Topluluklar Türk Delegasyonu 10 sözleşmeli personel alımı yapacak (16 Şubat-26 Şubat).

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.500 sürdürülebilir işçi alımı yapacak (13 Şubat - 19 Şubat).

Emniyet Genel Müdürlüğü 17 öğretim elemanı alacak (12-26 Şubat).

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 16 sözleşmeli personel alıyor (12-26 Şubat).





Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 16 personel alıyor (1 Mart-15 Mart).

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 6 sözleşmeli personel alıyor (7 - 21 Şubat).

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 24 sözleşmeli personel alıyor (5 - 19 Şubat).

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 229 sözleşmeli personel alıyor (5 - 18 Şubat).

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 9 veri hazırlama ve kontrol işletmeni almayı planlıyor (26 Şubat - 1 Mart).





HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 400 defterdarlık uzman yardımcısı alacak (4 Mart-15 Mart).

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak (12-23 Şubat).

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 15 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı alacak (12 Şubat-21 Şubat).

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 8 Afet ve Acil Durum Yönetimi Müfettiş Yardımcısı alıyor (12 - 21 Şubat).





Gelir İdaresi Başkanlığı 50 Milli Gelir Uzman Yardımcısı alıyor (7 Mart-13 Mart).

Gelir İdaresi Başkanlığı 1.271 gelir uzman yardımcısı alıyor (15-25 Nisan).

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, 16 sözleşmeli personel alımı yapacak.

İşkur üzerinden Kamu İşçisi Alım İlanları Listesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. 25.10.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Şirketi A.Ş. (İSBAK) 28.06.2024

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San ve Tic. A.Ş. 31.12.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Şirketi (İSBAK) 30.06.2024

Sakarya Karasu Karsaş İnş. San. Tic. A.Ş. 29.03.2024





İstanbul Beltur Büyük İstanbul Eğt. Tur. Sağ. Yat. İşl. ve Tic. Şti. 30.04.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.07.2024

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş. 29.02.2024



İstanbul Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 17.02.2024

İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. 16.02.2024





İstanbul Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. 18.02.2024

İstanbul Güven Su Suları San. ve Tic. A.Ş. 25.02.2024

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş. 25.02.2024

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. 19.02.2024

Erzurum Esker İnş. Taah. Enerji Üretim Gıda San.Tic.A.Ş. 19.02.2024





İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş 19.02.2024

İstanbul Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. 23.02.2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 24.02.2024

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 25.02.2024

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 24.02.2024





Çanakkale Kalkım Belediyesi Tur.Sos.Tem.İnş...Ltd.Şti- 02.02.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2024

Ordu Orkent İnşaat İmar San. ve Tic. A.Ş. 29.02.2024

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş 29.02.2024

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 31.03.2024





Bursa Burfaş Park Bahçe Sos. ve Kül. Hizm. Tur. Özel Yurt İşl. A.Ş. 26..02.2024

Muğla Dal-Bel Günübirlik Tur. Hiz. İşl. ve Tesis Tic. A.Ş. 17.02.2024 (Engelli)

Muğla Dal-Bel Günübirlik Tur. Hiz. İşl. ve Tesis Tic. A.Ş. 29.02.2024

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Mad. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 05.03.2024

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06.03.2024





Bursa Jeotermal Enerji Su İnş. Tur.Mad. San.Tic. A.Ş. 29.02.2024

Manisa Manulaş Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi A Ş. 18.02.2024

İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) 30.04.2024

İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 06.03.2024

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 31.10.2024







İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 29.02.2024

İstanbul Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. (BİMTAŞ) 18.02.2024

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. 08.03.2024

Manisa Albeltaş Gıda İnş. İnş. Malz. Taşm. Tem. Hiz. İşl. Maden. Müh. Özel Sağlık Mak. San. ve Tic. A.Ş. 17.02.2024

Bursa Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 19.02.2024





Bolu Gerede SYDV 19.02.2024

Bolu Gerede SYDV 19.02.2024 (1)

Sivas Gemerek Belediyesi Personel Ltd. Şti. 19.02.2024

Bolu Gerede SYDV 19.02.2024 (2)

Hatay İskenderun Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 23.02.2024





Tekirdağ Saraykent Turizm Personel Hizm. Tic. Ltd. Şti. 22.02.2024

Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 19.02.2024

İzmir Ulaşım Hizm. Mak. San. A.Ş. (İZULAŞ) 18.02.2024

Bursa İzbel Turizm ve İşletme Hiz. San. Tic. A.Ş. 18.02.2024

Aydın Söke Lima San. Tic. A.Ş. 17.02.2024





Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 17.02.2024

Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 17.02.2024 (1)

Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 17.02.2024 (2)

Hatay İskenderun Kent Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 19.02.2024

Sakarya Arbel İnşaat Peyzaj Hizmet Alımı Geri Dönüşüm A.Ş. 17.02.2024





Antalya Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 20.02.2024

Trabzon Maçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 23.02.2024

Trabzon Maçka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 23.02.2024 (1)

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş) 19.02.2024

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş) 17.02.2024





Rize İyidere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 20.02.2024

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. 21.02.2024

İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 20.02.2024

İstanbul Beykoz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 19.02.2024

Samsun Bafra Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 19.02.2024





Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 17.02.2024

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 17.02.2024 (1)

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 17.02.2024 (2)

Delice Belediyesi Persoenel Lmtd. Şti. 14.02.2024





Burdur Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Paz. San. Tic. A.Ş.



Muğla Marmaris Belediyesi Personel AŞ. 23.02.2024



Sivas Gürün Köylere Hizmet Götürme Birliği 22.02.2024 (1)