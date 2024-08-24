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Diyanet İşleri Başkanlığı az önce yüksek maaşlı KPSS 60 puan ile personel alım ilanı açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı alımı için ilan açtı! İşte başvuru şartları ve tarihleri

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:57
Diyanet İşleri Başkanlığı az önce yüksek maaşlı KPSS 60 puan ile personel alım ilanı açtı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkez Teşkilatında bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına personel alımı için yarışma sınavı düzenleyecek. Toplam 8 kadro için yapılacak olan alımlar, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleşecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı az önce yüksek maaşlı KPSS 60 puan ile personel alım ilanı açtı

Başvuru Şartları

Başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken şartlar şunlardır:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak.
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (B) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
  3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak.
  4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  5. 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS’nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
  6. Daha önce Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı sınavlarında iki kez başarısız olmamış olmak.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 2 Eylül 2024 - 13 Eylül 2024 tarihleri arasında DİBBYS üzerinden yapılacak. KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonucunda 20 katı kadar aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacak. Yazılı sınav başvuru ücreti 330 TL olup, ödemeler 17-19 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacaktır. Ücreti ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınav Detayları

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır:

  • Yazılı Sınav: 12 Ekim 2024’te Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınavda en yüksek puanı alan adaylar arasından, 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
  • Yazılı Sınav Konuları: Kur’an-ı Kerim (20 puan), Arapça (20 puan), Fıkıh (10 puan), Tefsir (10 puan), Hadis (10 puan), Akaid-Kelam (10 puan), Devlet Memurları ve Başkanlık mevzuatı (20 puan).
  • Sözlü Sınav Konuları: Bilgi düzeyi (50 puan), özetleme ve ifade yeteneği (10 puan), temsil kabiliyeti ve uygunluk (10 puan), özgüven ve ikna kabiliyeti (10 puan), genel yetenek ve kültür (10 puan), bilimsel gelişmelere açıklık (10 puan).

İtiraz ve Değerlendirme

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren 7 gün içinde yapılabilecek. Başarılı adaylar arasında yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak sıralama yapılacaktır. Eşitlik durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday tercih edilecektir.

Diğer Hususlar

Adayların tüm süreç boyunca verdikleri bilgilerin doğruluğu, sınav sürecinde herhangi bir gerçeğe aykırı beyanın tespiti halinde başvuru ve sınavlarının iptaline neden olacaktır. Ayrıca, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olan adayların ataması gerçekleştirilecektir.

İletişim Bilgileri

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 295 77 63

Adaylar, sınav ve sonuçlarıyla ilgili tüm duyuruları Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden takip edebileceklerdir.

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