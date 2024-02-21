İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim öncesi personel alacak! Sertifikasını getirene yüksek maaş avantajı!

Seçim öncesinde büyükşehir belediyesi personel alımı yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim öncesinde bünyesine güvenlik görevlisi alımı yapacak. İSTGÜVEN tarafından yayımlanan ilana göre bünyesine 120 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Adaylardan 1 sene tecrübe isteniyor. Başvurular 19 Şubat ile 23 Şubat tarihleri arasında https://kariyer.ibb.istanbul/ilanlar/guvenlik-gorevlisi-1899 internet sitesi üzerinden yapılacak.





Başvuru yapacak adayların 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun 10. maddesinde yer alan şartları taşıması, valilik onaylı silahlı silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olması, en az 1 sene deneyimi olması, görevini devamlı yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması şartlarını taşıması gerekiyor.