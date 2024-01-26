Diyanet İşleri Başkanlığı KPSS 60 puanla ortaöğretim mezunu güvenlik, temizlik ve destek personeli alımında kritik gün

DİB’DEN 41 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ BUGÜN!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 41 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular KPSS B Grubu puanına göre yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların acele etmesi gerekiyor. Başvuru süreci bugün sona eriyor.

Başvuru yapmak isteyen adayların, 26 Ocak 2024 tarihine kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/ adresinden online olarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvurular, sadece internet üzerinden kabul edilecek. Başvuru şartları ve diğer detaylar ilanın tam metninde yer alıyor.







DİYANET İŞLERİNE PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR VE ŞARTLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, kadın ve erkek adaylar arasından sözleşmeli personel alımı yapacak. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları şöyle:

31 kişi Destek Personeli (Temizlik) (6 Kadın, 25 Erkek): Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak, temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu veya engeli bulunmamak.

6 kişi Destek Personeli (Temizlik / Bahçe Bakım Elemanı) (Erkek): Ortaöğretim (mesleki ve teknik) kurumlarının ‘‘tarım ve bahçecilik’’ alan/dallarından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olup bahçe bakımı ve peyzaj sertifikasına (MEB, Üniversite ya da Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek.

4 kişi Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) (Erkek): Ön Lisans mezunu olmak, ÖGG kimlik kartına sahip olmak, vardiyalı çalışabilecek olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

Ayrıca, tüm adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanununun 48. maddesindeki genel şartlar aranacak. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi hususlar bulunuyor.

Başvuruda bulunacak olan adayların 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamaları gerekiyor. Ayrıca, 2022 yılında yapılmış olan KPSS’den Lise için P94 ve Ön Lisans için P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranıyor.