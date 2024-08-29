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Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüksek Maaşlı, KPSS Puanı ile Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru Şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı için 60 KPSS puanı ile uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvuru şartları, kontenjan bilgisi ve detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüksek Maaşlı, KPSS Puanı ile Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru Şartları

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2024 YILI UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI YAYIMLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), 2024 yılı için uzman yardımcısı pozisyonuna memur alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de 29 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan ilan doğrultusunda, Başkanlık bünyesinde merkez teşkilatında bulunan 8 kişilik kadroya alım yapılacağı açıklandı. Adayların 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüksek Maaşlı, KPSS Puanı ile Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru Şartları

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE KONTENJAN BİLGİLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez teşkilatında bulunan eksiklikleri gidermek amacıyla yapacağı memur alımında, Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına 8 kişi alınacak. Alım süreci, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından yapılacak sınav sonuçlarına göre belirlenecek.

DİB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, uzman yardımcısı alımı için adayların bazı genel ve özel şartları karşılamasını istemektedir. İşte başvuru için aranan şartlar:

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüksek Maaşlı, KPSS Puanı ile Memur Alımı Yapacak: İşte Başvuru Şartları

  1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi Şartları: Adayların, Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor.
  2. Ortak Nitelik Şartı: Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.
  3. Eğitim Şartı: En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak.
  4. Yaş Şartı: Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
  5. KPSS Puanı Şartı: 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS’nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
  6. Daha Önceki Sınav Başarı Durumu: Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında daha önce iki defa başarısız olmamış olmak.

ADAYLAR İÇİN KPSS PUAN HESAPLAMA KRİTERLERİ

Başvuru yapacak adaylar, 2023 ve 2024 yıllarına ait KPSS puanlarından en yüksek olanı dikkate alınarak değerlendirilecektir. Adayların bu puan hesaplamasına dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuruları Eylül 2024 içinde alınacaktır. Başvurular, 2 Eylül 2024 tarihinde başlayıp 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecektir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirlenen tarihler arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi olan sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.

UZMAN YARDIMCISI ALIMI SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuru süreci boyunca adayların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Öncelikle, adayların başvuru şartlarını ve KPSS puan türünü doğru bir şekilde anlamaları ve buna göre başvuru yapmaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, başvuru sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından istenen belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sunulması gerekmektedir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından, uzman yardımcısı alımı için yapılacak sınavın sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Adayların sonuçları takip etmeleri ve sınav sonrası yapılacak değerlendirmeler için hazırlıklı olmaları önerilir.

UZMAN YARDIMCISI OLMAK İSTEYENLER İÇİN FIRSAT!

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı için gerçekleştireceği uzman yardımcısı alımı, kariyerine dini alanlarda yön vermek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği şartları sağlayarak başvuru yapabilir ve bu önemli pozisyon için yarışabilirler.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uzman yardımcısı alımı ilanı, dini yükseköğrenim mezunu olan ve KPSS’den en az 60 puan alan adaylar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Başvuruların belirlenen tarihler arasında yapılması ve başvuru sürecine dikkat edilmesi, adayların alım sürecinde başarılı olmaları için oldukça önemlidir.

Unutulmaması gereken bir diğer önemli detay ise, başvuru sürecinin sona ermesinden önce adayların başvurularını tamamlamaları ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmalarıdır.

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