Diyarbakır'da Ağır Hasarlı 8 Katlı Bina Yıkımda 30 Saniyede Çöktü

Diyarbakır'da Ağır Hasarlı Bina Kontrollü Yıkımda Hızla Çöktü

Bağlar Mevlana Halit Mahallesi'nde yıkım anı kaydedildi

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesinde bulunan ağır hasarlı bir bina, yıkım esnasında kısa sürede çöktü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

8 katlı bina, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında ağır hasar almış ve deprem sonrası boşaltılmıştı. Çökme riski nedeniyle binanın kontrollü yıkımı için hazırlık yapıldı.

Yıkım çalışmasını gerçekleştiren SMC yıkım ekibi, çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışmaya başladı. Yapılan kontrollü müdahale sonucunda bina yaklaşık 30 saniyede çöktü ve bu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, 6 Şubat depremlerinin ardından ülkenin birçok ilinde kontrollü yıkımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

