Diyarbakır'da Ağır Hasarlı 8 Katlı Bina Yıkımda 30 Saniyede Çöktü

Diyarbakır Bağlar'daki 8 katlı ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında 30 saniyede çöktü; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:25
Diyarbakır'da Ağır Hasarlı 8 Katlı Bina Yıkımda 30 Saniyede Çöktü

Diyarbakır'da Ağır Hasarlı Bina Kontrollü Yıkımda Hızla Çöktü

Bağlar Mevlana Halit Mahallesi'nde yıkım anı kaydedildi

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesinde bulunan ağır hasarlı bir bina, yıkım esnasında kısa sürede çöktü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

8 katlı bina, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında ağır hasar almış ve deprem sonrası boşaltılmıştı. Çökme riski nedeniyle binanın kontrollü yıkımı için hazırlık yapıldı.

Yıkım çalışmasını gerçekleştiren SMC yıkım ekibi, çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışmaya başladı. Yapılan kontrollü müdahale sonucunda bina yaklaşık 30 saniyede çöktü ve bu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, 6 Şubat depremlerinin ardından ülkenin birçok ilinde kontrollü yıkımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE AĞIR HASARLI BİNA, YIKIM ESNASINDA 30 SANİYEDE...

DİYARBAKIR’IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE AĞIR HASARLI BİNA, YIKIM ESNASINDA 30 SANİYEDE ÇÖKTÜ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
2
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 22 Yeni Yol Süpürme Aracı — Filoda 50'ye Ulaştı
3
Suşehri'de 'Kardan Döner' İkramı — Döner Ustası Muhammet Güner
4
Kars’ta 208 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı
5
Eskişehir Belpınar'da Sit Alanı Mezarlık Sorunu
6
Şırnak Valisi Birol Ekici Beşağaç'ta Çığ Bölgesini İnceledi
7
Elazığ'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları