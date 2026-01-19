Diyarbakır'da Karla Mücadele: 16-18 Ocak'ta Kapanan 300 Km Kırsal Yol Açıldı

Diyarbakır'da Karla Mücadele: Kırsal Yollar Açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kapanan kırsal mahalle yollarında yürütülen karla mücadele çalışmalarını tamamladı.

Çalışma kapsamı ve hedef

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, üç gün süren yoğun müdahale ile 10’u aşkın ilçede yaklaşık 300 kilometre kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı. Özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı zor bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşların temel ihtiyaçlara ve sağlık hizmetlerine kesintisiz erişiminin sağlanması hedeflendi.

Öncelik: Sağlık hizmetleri

Karla mücadele faaliyetleri sırasında acil sağlık hizmetleri öncelikli tutuldu. Karla kapalı güzergahlarda iş makineleri eşliğinde ambulans geçişleri için yollar açıldı ve sağlık ekipleri güvenli şekilde kırsal mahallelere ulaştırıldı.

Saha koşulları ve alınan önlemler

Yer yer metrelerce karın biriktiği alanlarda ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra yol genişletme düzenlemeleri de gerçekleştirdi. Dağlık ve eğimli arazilerde greyder, loader ve kar küreme araçları ile yürütülen çalışmalar, zaman zaman yoğun tipi ve sis altında devam etti.

Çığ riski bulunan bölgelerde ekipler kontrollü çalışma yürüterek yol kenarlarında biriken kar kütlelerini temizledi ve ulaşımı güvenli hale getirdi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 16, 17 VE 18 OCAK TARİHLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLDUĞU KIRSAL MAHALLE YOLLARINDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ.