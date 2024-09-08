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Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu! Soruşturmada Şok Detaylar

Diyarbakır Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Soruşturmada gözaltına alınan amca tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:12
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu! Soruşturmada Şok Detaylar

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024 tarihinden bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Narin Güran, günlerdir yapılan arama çalışmaları sonucunda Eğertutmaz Deresi'nde ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Narin’in amcası gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. İşte bu trajik olayla ilgili detaylar.

Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu! Soruşturmada Şok Detaylar

NARİN GÜRAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Narin’in cesedi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun.”

Aile, küçük Narin’in bulunması için günlerdir bekleyiş içerisindeydi, ancak acı haber sonunda geldi. Arama kurtarma ekipleri, Eğertutmaz Deresi'nde günlerdir çalışıyordu. Daha önce bölgede bir pembe terlik bulunmuş, fakat bu terliğin Narin’e ait olmadığı anlaşılmıştı.

Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu! Soruşturmada Şok Detaylar

SORUŞTURMA KAPSAMINDA AMCA TUTUKLANDI

Narin Güran’ın kaybolması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Narin’in amcası 2 Eylül’de gözaltına alındı. Mahkeme, amca hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarıyla tutuklama kararı verdi. Soruşturma devam ederken, amcanın olaya dahil olup olmadığı, olayın arka planında neler olduğu araştırılmaya devam ediliyor.

Bu trajik olay, Diyarbakır halkını yasa boğarken, yetkililer Narin Güran’ın ölümüne neyin sebep olduğuna dair çalışmalarını sürdürüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRECİ

Narin Güran’ın kaybolduğu 21 Ağustos'tan itibaren Diyarbakır’da geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, başta kaybolduğu yer olan Tavşantepe Mahallesi çevresinde yoğunlaştı. Bununla birlikte, arama çalışmaları Eğertutmaz Deresi bölgesinde günlerdir devam ediyordu. Bölgedeki aramalar sırasında pembe bir terlik bulunmuş, ancak bu terliğin Narin’e ait olmadığı anlaşılmıştı.

Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasıyla arama çalışmalarına son verilirken, olayın kesin sebebi adli soruşturmalarla ortaya çıkacak.

NARİN GÜRAN KİMDİR?

Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşında bir kız çocuğuydu. 21 Ağustos 2024'te Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduğunda ailesi hemen yetkililere haber verdi. Küçük yaşı ve uzun süre kayıp olması nedeniyle olay, ülke genelinde geniş bir yankı uyandırdı. Narin’in kaybolduğu günden itibaren geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı ve nihayetinde 2 Eylül’de cansız bedenine ulaşıldı.

AİLE VE KAMUOYUNUN TEPKİSİ

Bu trajik olay, Diyarbakır başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye yol açtı. Narin Güran’ın kaybolduğu günden itibaren aile ve yakınları, kamuoyu desteği ile olayın çözülmesi için büyük çaba gösterdi. Sosyal medyada Narin’in bulunması için kampanyalar başlatılmıştı.

Ali Yerlikaya’nın açıklaması, hem aileyi hem de olayı takip eden kamuoyunu derinden etkiledi. Narin Güran’ın ölüm sebebi ise otopsi ve adli incelemeler sonucunda netleşecek.

DİYARBAKIR'DA YAŞANAN KAYIP VAKALARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Diyarbakır’da son dönemde yaşanan bu tarz trajik olaylar, özellikle çocuklar için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği yönünde çağrılara neden oldu. Bu tür kayıp vakaları, şehirdeki ailelerde tedirginlik yaratırken, yetkililer halkı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları hemen bildirmeleri konusunda uyardı.

Narin Güran’ın kaybolması ve ardından cansız bedenine ulaşılması, Diyarbakır’da derin bir üzüntüye yol açtı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Narin’in ölümüyle ilgili yeni detaylar bekleniyor. Ailesi ve yakınları bu zor süreçte destek beklerken, kamuoyu da olayın en kısa sürede aydınlatılmasını istiyor.

Diyarbakır’daki bu acı olay, güvenlik tedbirlerinin ve kayıp vakalarının ciddiyetle ele alınmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

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