Diyarbakır Sur'da Esnaftan Belediyeye Kar Tepkisi

Sur ilçesinde kar temizlenmeyince kaldırımlar yürünemez hale geldi; esnaf ve vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi, iş yerleri kapandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:16
Turizm bölgesi kar sonrası temizlenmeyen yollar nedeniyle zor durumda

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde kar yağışı sonrasında yolların ve kaldırımların temizlenmemesi, esnaf ile vatandaşların tepkisini çekti. Turizm bölgesi olan tarihi ilçe karla kaplanırken, bölge sakinleri ve işletme sahipleri durumun iş ve ziyaretçi kaybına yol açtığını belirtti.

Esnaf, günlerdir biriken kar ve buzun temizlenmediğini, yolların son derece kaygan olduğunu ve bunun hem esnafın hem de vatandaşların ciddi zorluk yaşamasına neden olduğunu söyledi. Kaldırımların yürünemez halde olduğu, sokakta güvenli geçişin neredeyse imkansız hale geldiği vurgulandı.

Yenikapı esnafından Kenan Aksu şikâyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Yaklaşık 6 gündür esnafın büyük bir bölümü kapalı durumda, açık olan iş yerlerine ise vatandaş gelmiyor. Yerlerde hala kar var. Sürekli mazeret bildiriliyor, ancak biz bu mazeretleri kabul etmiyoruz. Buradan tüm ilgili kurumlara sesleniyoruz. Gerçekten sınıfta kaldınız, işlerinizi yapamıyorsunuz. Buradaki esnaf çok kötü durumda. Bu nedenle esnaf arkadaşlarımızla birlikte buralarda bir an önce çalışma yapılmasını istiyoruz. Gelsinler, görsünler, çalışsınlar. Eğer yapamıyorlarsa bunu açıkça söylesinler, biz de ona göre kendi başımızın çaresine bakalım. Çünkü burada biz kira ödüyoruz. . Maalesef, bugüne kadar hiçbir şey yapmadılar. Sadece izliyorlar. Biz de buradan sesimizi duyurmak istiyoruz"

Yalçın Asiltürk ise ilçenin bir turizm bölgesi olduğunu hatırlatarak, bölgeye gelen ziyaretçi sayısına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Bu yıl turizm anlamında ciddi bir patlama yaşadık. Yaklaşık Türkiye’nin her yerinden 2 milyon insan buraya geldi. Ancak şehrimize yağan yoğun kar yağışından dolayı görüyorsunuz, kaldırımlarımızın ve sokağımızın durumu ortada. Biz, ilgili mercilere şikâyet ve taleplerimizi ilettik. Ancak herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Emlak yönetimi tarafından da herhangi bir işlem gerçekleştirilmedi. Görüyorsunuz, insanlar sokağın başına kadar geliyor ama sokağın halini görünce geri dönüyor. Daha önce buralar canlıydı, cıvıl cıvıldı. Şu anda insanlar geliyor, kayma tehlikesi, düşme riski, bir yerlerini kırma korkusu yaşayınca Dörtayaklı minarenin oradan sokağa girmeden geri dönüyorlar"

Asiltürk, esnafın aidat ve kira ödemelerine rağmen iş yapamadığını, ikinci etaptaki durumun daha da kötü olduğunu belirterek yetkililerden acil müdahale talep etti.

Mahalle sakini Abdullah Ayhan da evlerine ve camiye ulaşamadıklarını aktararak yetkililere çağrıda bulundu:

"Camiye gelemiyoruz. Sokaklar şu anda buzla ve karla dolmuş durumda. Bu durum belediyenin yetersizliğinden kaynaklanıyor. Belediyeden ricamız, bu sokağa bir an önce tuzlama yapılması ve hatta kepçeyle açılmasıdır. Vatandaşlar camiye gelmeye çalıştı, ancak iki üç kişinin bacakları kırıldı, kimisinin kolları kırıldı. Belediyeden ricamızdır; şu an caminin önüne kimse gelemiyor"

Esnaf ve sakinler, yetkililerden acil tuzlama ve kepçeyle yol açma talep ediyor; bölgedeki işletmelerin normal faaliyetlerine dönmesi için hızlı müdahale istiyorlar.

