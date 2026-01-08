Şırnak-Hakkari İpekyolu 6 Gün Sonra Yeniden Ulaşıma Açıldı

Şırnak-Hakkari yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle 6 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Geçidin durumu

Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyü ile Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü arasındaki 2 bin 230 rakımlı Suvari Kotra Geçidi, 6 gün önce şiddetli kar yağışı sonrası ulaşıma kapanmıştı.

Çalışma süreci ve açılma

Başlangıçta bölgede çığ tehlikesi bulunduğu için ekipler çalışmaya giremedi. Karayolları ekipleri, riskli alanlarda tedbirli ilerleyerek yürüttükleri 2 günlük çalışma sonucunda çığlı bölgeleri açtı ve iki il arasındaki İpekyolu'nu yeniden ulaşıma kazandırdı.

Bölgede kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu belirtilirken, ekipler çığ riskine karşı aralıklarla çalışarak toplam 15 kilometrelik yolu yeniden açtı.

