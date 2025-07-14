Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz'a Fransa Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı

Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz'a Fransa'dan Ödül

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı (Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres) ile onurlandırıldı.

Halefli Tören ve Nişan Kriterleri

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, uluslararası kültürel işbirliklerine sunduğu katkılar nedeniyle bu prestijli nişan ile ödüllendirildi. Nişan, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton tarafından, Fransız Sarayı’nda düzenlenen bir törende kendisine takdim edildi.

Fransa Kültür Bakanlığı, 1957 yılından beri verilen bu nişanı, sanat, edebiyat ve kültürel mirasın tanıtımını ve yaygınlaştırılmasını destekleyen bireyler için sunmaktadır. Üç dereceden oluşan bu nişanın Şövalye rütbesi, yaratıcı üretim yapan veya kültür-sanat alanının gelişimine katkıda bulunan kişilere verilmektedir.

Yılmaz'ın Katkıları ve Görüşleri

Akademik çalışmalarının yanı sıra, farklı ülkelerden sanat kurumlarıyla gerçekleştirdiği projeler ve kültürel değişim programlarına sunduğu katkılar ile dikkat çeken Yılmaz, özellikle sahne sanatları alanındaki uluslararası iş birlikleri ile Fransa-Türkiye kültürel diyaloğuna sağladığı katkılarla bu unvana değer görüldü.

Sanat ve edebiyat aracılığıyla uluslararası etkileşimi güçlendirmeyi hedefleyen bu nişanın, Fransa’nın kültürel diplomasisinin önemli araçlarından biri olduğu da vurgulanmaktadır.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Ödül benim için çok değerli. Sahne sanatları alanında çok çalıştım, önemli uluslararası işbirliklerine imza attım. Fransa ile geliştirdiğimiz ortak projelerde ve diğer ülkelerdeki işlerde yaptığım tüm bu çabanın görünür kılınması beni mutlu etti. Fransız Kültür Bakanlığına çok teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz, Fransa Kültür Bakanlığı tarafından verilen Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı'na (Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres) layık görüldü.